El PP anuncia que derogará la ley de turismo por intervencionista

El PP derogará la ley turística. La considera intervencionista, «socialista», contraria al interés general y asegura que no servirá para crear riqueza. «Queremos que se invierta en mejorar el sector turístico, en las condiciones laborales de los trabajadores y en sostenibilidad, pero desde la libertad», ha dicho la presidenta del PP, Marga Prohens, que ha comparecido acompañada por la plana mayor del partido.

«Decimos no al socialismo, no al intervencionismo y no la imposición del Govern en estas dos legislaturas», ha añadido. Ha calificado la norma de «decreto trampa» y ha anunciado que, frente al modelo intervencionista, el PP presenta una propuesta de crecimiento sostenible y sostenido «para seguir generando bienestar y para seguir apostando por la excelencia del sector».

La presidenta de los 'populares' se ha mostrado en contra del decrecimiento de plazas y ha defendido que haya crecimiento económico. «Este decreto no arregla los problemas del turismo en las islas», ha añadido. Ha defendido ayudas para la modernizar la oferta complementaria y medidas para eliminar plazas obsoletas o mejorar las zonas maduras.

También ha criticado que no actúe contra el intrusismo y ha augurado que la ley aumentará la oferta ilegal. «Que nadie de lecciones al PP de sostenibilidad porque quien puso las bases de la sostenibilidad y de la gestión turismo es el PP, con las LEN, las DOT, la declaración de la reserva Biosfera, y el PIAT», ha dicho.

«No hay ninguna economía en el mundo que tenga como bandera el decrecimiento porque durante la pandemia ya hemos visto las consecuencias del decrecimiento», ha dicho. «No creemos que se haya de crecer indefinidamente, no se ha de consumir ni destruir territorio, pero queremos seguir repartiendo riqueza entre los ciudadanos», ha dicho.

«Somos la voz de la clase media, que no cuenta para este Govern», ha dicho Prohens. «Están espantando inversión, que se irán a otros destinos», ha añadido. «Decimos basta y que el Govern deje de decidir cómo tenemos que vivir, a qué precio debemos alquilar nuestras casa, cómo debemos hablar, qué coche debemos comprar», ha precisado. «Estamos hablando de algo más que turismo frente a la izquierda intervencionista que ataca a quienes no tienen un altavoz», ha dicho Prohens.