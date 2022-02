Baleares exige que se presente un recurso contra el PGE por no incluir el REB

El Parlament balear ha aprobado una proposición no de ley (PNL) por la cual se insta al Govern a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque, al no incluir el factor de insularidad, incumplen el Régimen Especial de Baleares (REB). Esta iniciativa, debatida este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlament, ha salido adelante con 7 votos a favor de PP, El Pi, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y grupo Mixto; 5 en contra del PSIB y Unidas Podemos; y la abstención de Vox. La PNL aprobada, presentada por El Pi, también solicita al ejecutivo estatal que no apruebe ningún proyecto de los PGE que prescinda de la dotación efectiva del factor de insularidad.

Además, con este texto, el Parlament ha mostrado su rechazo a que la Comisión Mixta de Economía y Haciendo no se haya reunido durante 2021 y ha instado al Gobierno central a convocarla y aprobar la metodología de cálculo del factor de insularidad ante de la aprobación del proyecto de los PGE para este año. La cámara autonómica ha constatado que el REB no se ha cumplido por parte del Gobierno central, ya que en 2020, 2021 y 2022 no se ha recogido el factor de insularidad y este fondo no está determinado en función del ejercicio presupuestario. El Parlament también ha rechazado una iniciativa registrada por el PP por la cual se insta al Gobierno estatal a no crear un nuevo impuesto al transporte aéreo porque solo «castigaría a los residentes de Baleares frente a los de la península», además de «atacar directamente» la competitividad del sector empresarial.