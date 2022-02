Vox ha advertido, este domingo, que «si no se toman medidas, Baleares superará este año los 2.400 inmigrantes ilegales de 2021». Según ha informado Vox en una nota de prensa, 194 inmigrantes han llegado a de forma irregular a Baleares en enero, cuando en 2021 en el mismo mes no llegó ninguno. Esta cifra, debería servir, por tanto, de acuerdo con el partido, de advertencia de «invasión migratoria», ya que el año pasado batió todas las marcas con la llegada de 166 pateras y 2.402 inmigrantes a la comunidad.

Ante esta situación, el portavoz del grupo Vox-Actúa Baleares en el Parlament, Jorge Campos, ha pedido la revisión de los acuerdos de repatriación con los países de origen. «El que entre ilegalmente debe ser devuelto a su país, es así de sencillo y no hay más», ha dicho. Campos ha señalado, además, que «este año se pueden volver a batir récords». «Esto es insostenible. Ya lo han señalado los compañeros de Vox en Bruselas: la situación en el sur de Europa es insostenible», ha destacado, a la vez que ha recordado que «también han denunciado el incumplimiento de los acuerdos de readmisión con los países del Magreb».

«Hay que dejar de enviar dinero a esos países porque no cumplen los acuerdos que deben ser revisados y actualizados», ha hecho hincapié. «Los inmigrantes que llegan deben ser repatriados. De seguir así no podremos vivir. Y mientras Sánchez y Armengol hacen justo lo contrario que se necesita: políticas de puertas abiertas, efecto llamada, y mantener esta inmigración ilegal con el dinero de los ciudadanos mientras se dedican a la delincuencia. Esto no puede seguir así», ha sentenciado.