La Conselleria de Salut ha notificado este domingo la cifra más baja de contagios de COVID-19 desde el pasado 20 de diciembre. En concreto, este 6 de febrero se ha dado cuenta de 688 nuevas infecciones mientras que a finales de 2021 fueron 588. Desde el inicio de la pandemia se han detectado 239.434 casos positivos. La tasa de positividad es del 22,99 por ciento.

No se ha informado de nuevas defunciones de personas con coronavirus y ha bajado la presión en la UCI. En concreto, hay 67 enfermos críticos, tres menos en las últimas 24 horas; la tasa de ocupación de las unidades de críticos es del 19,64 por ciento y el nivel de riesgo es alto. En planta hay 366 pacientes, seis más que este pasado sábado. Por su parte, Atención Primaria da cobertura a 14.696 personas con COVID-19.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha calificado de «buena noticia que bajen el número de contagios, la presión en la UCI y las muertes en Baleares». Además, ha avanzado que «lo normal es que sigamos bajando en las próximas semanas y que lleguemos a una situación más normal». No obstante, ha advertido que «ello no implica que debamos pasar a dejar de tener restricciones. Ya tenemos experiencia de que no hacer una transición lenta, paso a paso, nos ha llevado a nuevas olas. No sabemos si vamos a tener o no una séptima ola, no sabemos tampoco si va a haber una nueva variante, aunque es de esperar que vayamos poco a poco a una situación de mayor normalidad. Esperemos que ello sea posible y podamos tener un mejor verano que el 2021 donde apareció delta y cambió el panorama veraniego»

En materia de vacunación, el IB-Salut ha inyectado 2.144.059 dosis del suero protector. El 84,25 por ciento de la población diana de las Islas tiene la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus, mientras que el 88,06 por ciento cuenta al menos con una dosis.