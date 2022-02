La compra de una vivienda es una de las acciones económicas más importantes que se realizan en la vida. Sin embargo, esto no siempre es fácil y a los problemas de solvencia hay que añadir otras causas que dificultan que los bancos las concedan. Agencia Negociadora, fintech dedicada a la intermediación hipotecaria, ha realizado un informe con los argumentos esgrimidos por los bancos a la hora de dificultar la concesión de una operación hipotecaria, en casos concretos. «Todos esos argumentos proceden de la experiencia de las propias entidades, lo que no quita para que no sea llamativa o en ocasiones estrafalaria la razón para el 'no'», han manifestado desde Agencia Negociadora.

«Posiblemente, el caso más chocante fue la denegación de una operación porque la vivienda sobre la que se constituía la hipoteca estaba cerca de un sex-shop. Algo que para el banco suponía, al parecer, un riesgo elevado que podría afectar al valor de la vivienda», han manifestado las citadas fuentes. En relación con la pandemia, Agencia Negociadora asegura que han sido millares los casos de operaciones denegadas por encontrarse los solicitantes en sectores sensibles. «Lo que podría parecer razonable, no lo es tanto; sin embargo, denegar una operación por haber disfrutado de una moratoria por causa de la COVID, habiendo sido ya superada y estando el solicitante al corriente de todos los pagos». Además, han añadido que los bancos también tienen en cuenta la profesión de la persona que solicita el préstamo hipotecario. «Mala suerte para los periodistas, por su inestabilidad laboral. Pero también para los concejales y, en general, para los políticos. Falta de confianza…», han informado. También encuentran problemas para acceder a una hipoteca los empleados de banca cuando la operación se solicita en una entidad diferente a la propia. «No parece lógico que acudan a la competencia teniendo condiciones preferentes en el banco para el que trabajan». En relación a las características del inmueble que se desea hipotecar, a las entidades financieras no le gustan los pisos sin ascensor, ni los bajos, así como viviendas en zonas con tasas altas de inseguridad ciudadana.