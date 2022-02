Los hombres de Baleares son los terceros que pidieron más excedencias en el año 2021 para cuidar a la familia, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En concreto, solicitaron 347 permisos laborales, frente a las 930 de las mujeres. La comunidad autónoma en la que más hombres disfrutaron de excedencias fue el País Vasco (37,61 %); seguida de Canarias (31,9 %). Estas tres regiones, junto con Extremadura (25,65 %) y Galicia (25,57 %). Al final de esta noticia puede consultar una tabla completa con los datos por comunidades autónomas.

La directora de la Oficina de Igualdad de la UIB, Esperanza Bosch, considera que es una «muy lenta, pero buena noticia» que los hombres de las Islas lideren este ránking. «Me gustaría pensar que poco a poco la población masculina entiende el concepto de corresponsabilidad y cuidados». No obstante, añade que «en el siglo XXI esta actitud no tiene excusa» y lamenta que haya «un abismo tan enorme y que se mantenga la idea de que cuidar de la familia es una carga femenina». Preguntada por el hecho de que los varones de las Islas sean los terceros que se han cogido más excedencias porcentualmente responde que no conocemos las variables que permitan atribuir a qué se debe».

La media nacional establece que el 25,56 % de los españoles cogieron excedencias el año pasado frente al 74,43 % de las féminas. Los datos ponen de manifiesto que la diferencia sigue siendo abrumadora, ya que son muchas más las mujeres las que dejan por un tiempo sus puestos de trabajo para poder cuidar a sus familiares; en la mayoría de los casos suele tratarse de los hijos, pero también lo hacen pare ocuparse de personas mayores, como sus padres. Ceuta y Melilla tienen la mayor diferencia entre ambos sexos.

Si se compara con el ejercicio anterior, se puede concluir que en el ejercicio 2021 se solicitaron prácticamente las mismas excedencias que en 2020. En total, los ciudadanos de las Islas disfrutaron de 1.277 permisos para cuidar a su familia en 2021, un 0,62 % menos que el año anterior. Sin embargo, en el conjunto de España sí ha habido un descenso de excedencias: se pidieron 47.955, un 12,37 % menos que en 2020.