Polémica lingüística: La presentadora de ‘Agafa’m si pots' de IB3 dice a una concursante que hable en castellano

A vueltas con la lengua una vez más. Esta vez en televisión. Malen, una concursante que se estrenaba en el popular concurso de IB3 Agafa’m si pots, hizo su presentación con un catalán precario, señalando que llevaba poco tiempo residiendo en Baleares. Aún así, intentó seguir hablando en esta lengua hasta que la presentadora le dijo que podía hablar castellano, quizá para sacarla del apuro, quizá para evitar que el programa perdiera su ritmo habitual. Esta frase no ha gustado en redes sociales.

Un tuit de este martes se lo echaba en cara directamente al ente autonómico apuntado que «Si IB3 actúa así con todos los participantes que se esfuerzan por charlar nuestra lengua, me parece que va en la dirección contraria a la hora de ser una herramienta de normalización lingüística».

Si @IB3televisio actua així amb tots els participants que s'esforcen per xerrar la nostra llengua, em sembla que va en la direcció contrària per ser una eina de normalització lingüística.@PLlenguaIlles @ocbcat @yerblues @AndreuManresa @AgustinaVilaret pic.twitter.com/FRLlUd5FR1 — César Moreno (@cessarbini) February 1, 2022

Las críticas, de todo tipo, en Twitter no se hicieron esperar. Una, por ejemplo, llegaba a asegurar que «quien no sepa hablar catalán, no debería aparecer en ninguna de las televisiones catalanas»; otros, en cambio, recordaban que «En Baleares, el castellano es también oficial. Y si en un momento dado la concursante, nerviosa, se encontraba más cómodo en castellano, está en todo su derecho».

IB3, por su parte, se vio obligada a contestar apuntado que «En IB3 agracemos mucho los esfuerzos de los concursantes por habla en la lengua propia de Baleares, y animamos a todo el mundo a hacerlo. Fue un comentario espontáneo, por lo que pedimos disculpas. Gracias por hacernos llegar sus opiniones».

A IB3 agraïm molt els esforços dels concursants per parlar en la llengua pròpia de les Balears, i animam tothom a fer-ho. Va ser un comentari espontani, fet pel que demanam disculpes. Gràcies per fer-nos arribar les vostres opinions. — IB3 (@IB3) February 1, 2022

Incluso la anterior presentadora del espacio, la actriz, humorista y presentadora Llum Barrera, quiso entrar el asunto apoyando a su sucesora: «Si a la concursante le estaba costando mucho hacerse entender en catalán, veo correcto que le invitara a hablar en castellano para expresarse mejor. Ya hace un esfuerzo para entender las preguntas en catalán, como debe ser...».

I, per altra banda, si la nostra televisió no accepta castellanoparlants al concurs, hauria d,avisar abans,no? I crec, per experiència,que no és el cas. Tenim una realitat de població ben diversa a les Illes Balears i tots hi tenen cabuda,si tenen interès en participar al concurs — Llum barrera (@Llumbarrera) February 1, 2022

Además, hacía hincapié en que «si nuestra televisión no acepta castellanohablantes en el concurso, ¿tendría que avisar antes, no? Y creo, por experiencia, que no es el caso. Tenemos una población muy diversa en Baleares y todos tienen cabida, si tienen interés en participar en el concurso», finalizaba zanjando la polémica.