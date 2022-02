El Govern justifica la licitación de los centros de salud por «urgencia» y «priorización»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha asegurado que la licitación de obra y servicio para nueve centros de salud en Mallorca en un solo bloque es la «fórmula más rápida» que han encontrado y responde «al momento de urgencia sanitaria por la pandemia y la priorización». Así se ha expresado la presidenta durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, en respuesta a la pregunta planteada por el diputado del PI-Proposta per les Illes, Josep Melià, sobre la posibilidad de que esta fórmula deje fuera a gran parte de las empresas de Baleares. En este sentido, Armengol ha recordado que «nadie puede garantizar que una gran contrata no la ganen empresas mallorquinas» ni que, «aunque se haga separada, no se presenten recursos» y por tanto haya retrasos.

Con todo, ha señalado que el Govern está trabajando con todas las patronales para favorecer a las empresas de la comunidad y mejorar la contrata. En la misma línea se ha expresado la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, quien ha subrayado que esta licitación en modelo de concesión se hace «para agilizar la puesta en marcha de estas infraestructuras». «Miles de ciudadanos merecen no obras de mejora, sino centros nuevos», ha insistido la consellera. Asimismo, ha detallado que la inversión destinada a los nueve centros (86 millones de euros) supondrá también la creación de más de 800 puestos de trabajo. Pregunta del diputat @LafuenteJM (@GrupPopularIB) a la consellera de @SalutGoib, @Patgompic, relativa a criteris d'adjudicació de les obres dels nous centres de salut pic.twitter.com/xFTHvIyfZR — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) February 1, 2022 Recurso de Pimem La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) presentó un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central contra esta licitación conjunta al considerar que, al hacerlo en un único lote, el Govern ha dejado fuera al 99% de las pequeñas y medianas empresas de Baleares. El presidente de Pimem, Jordi Mora, justificó la presentación del recurso en defensa de los autónomos y las pymes de las Islas, que representan el 60% del PIB y que a pesar de esto su participación en la licitación pública no llega al 20%, aseguró.