La licitación de centros de salud de Mallorca deja «fuera de juego» al 99% de las pequeñas empresas

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha presentado un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central contra la licitación de obra y servicio para nueve centros de salud en Mallorca al considerar que al hacerlo en un único lote el Govern ha dejado fuera a la práctica totalidad de las pequeñas y medianas empresas de Baleares.

En una rueda de prensa, el presidente de Pimem, Jordi Mora, ha justificado la presentación del recurso en la defensa de los autónomos y las pymes de las Islas, que representan el 60% del PIB y que a pesar de esto su participación en la licitación pública no llega al 20%. Por su parte, el experto en licitación pública y secretario general de Conpymes, Jaume Pallerols, ha explicado que las condiciones del concurso de la Conselleria de Salud y Consumo no hacen una interpretación correcta de la ley al no justificar sólidamente la no división en nueve lotes, tratándose de actuaciones en nueve edificios en diferentes municipios.

@pimemdigital presentarà recurs especial contra la concessió de nous centres per part de la Conselleria de Salut. JMora: "Sortim en defensa de centenars de pimes. No pot ser quedar relegats al 19% de la licitació pública quan tenim un pes a l'economia del 60%". pic.twitter.com/lkKXsXbzZb — Pimem (@pimemdigital) January 25, 2022

Mora ha subrayado que la licitación del concurso por 86 millones de euros es un "despropósito" y ha hecho hincapié en que se requiera, por ejemplo, una facturación de 50 millones de euros en los últimos tres años, lo que deja "fuera de juego" al 99% de las pymes. El presidente de Pimem ha pedido al Govern que rectifique cuanto antes, frene la licitación y apruebe un concurso en nueve lotes para garantizar la competencia y favorecer el acceso de las pequeñas y medianas empresas. Pallerols ha expresado su confianza en que el Tribunal Central Administrativo resuelva a favor de Pimem.