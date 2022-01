España y, aunque a otro ritmo también Baleares, habrían doblegado ya el pico de contagios de la sexta ola. Así lo ha advertido la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante una visita a las nuevas UCI de Son Llàtzer. «Día a día los datos consolidan la bajada, no sólo de la incidencia acumulada, también de las hospitalizaciones y de las UCI», ha señalado. «Los datos apuntan que se hemos doblegado la curva». La comparativa sin embargo no es tan ajustada en Baleares donde sí se produce un ligero descenso de incidencia acumulada que todavía no ha tenido sus efectos en los ingresos hospitalarios y en las camas de críticos, cuya ocupación sigue en riesgo muy alto.