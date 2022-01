El ferreret, protagonista del cupón de la ONCE del día 29

El plan de recuperación del ferreret, una especie endémica de Baleares, será protagonista del cupón de la ONCE del sorteo del próximo 29 de enero. El conseller de Medio ambiente y Territorio, Miquel Mir, y el delegado territorial de la ONCE, Josep Vilaseca han presentado este lunes el cupón dedicado al Plan de recuperación del ferreret. Un total de 5,5 millones de cupones servirán para difundir las tareas de conservación y preservación de esta especie endémica a través de la serie «Ser Sostenibles», una colección que difunde la apuesta de las diversas comunidades autónomas por una economía sostenible. Mir ha agradecido a la ONCE la tarea de difusión y sensibilización ambiental que lleva a cabo a través de los cupones.

«El ferreret se una especie endémica y muy vulnerable, hacer difusión de la tarea que se hace para conservarlo nos ayuda a ser más conscientes de la necesidad de proteger nuestro entorno», ha señalado el conseller. El ferreret (Alytes muletensis) es una especie endémica en peligro de extinción que, de manera natural, solo vive en las piscinas naturales de los torrentes de la Serra de la Tramuntana. Fue descrito en 1977 sobre restos fósiles, pero no fue hasta 1980 cuando fue encontrado vivo en la Sierra de la Tramuntana. Desde el año 1985 se llevan a cabo medidas de conservación del ferreret que incluyen, entre otras, la cría en cautividad y su liberación, retirada de depredadores introducidos, restauración de hábitats o creación de nuevas poblaciones. Desde 1991, de manera ininterrumpida, se lleva a cabo un censo anual de larvas en todas las localidades conocidas. El último recuento anual finalizó con 29.581 larvas, un número parecido a los tres años anteriores. La población mantiene la tendencia a la alza puesto que, desde los inicios de los recuentos de 1991, se ha doblado.