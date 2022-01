Con seis olas y dos años de pandemia, «ya hemos aprendido algo», señala la responsable de Medicina Intensiva, Gemma Rialp. «Desde el punto de vista clínico, no tiene nada que ver; tienes una pauta que será más o menos buena pero al menos sabes lo que no debes hacerle a los enfermos», dice. El doctor Agüera, responsable médico de Son Llàtzer, señala que han mejorado «los tratamientos, la manera de manejar a estos pacientes... Lo que facilita las altas de la estancia en planta, por ejemplo, que se han reducido mucho. Esas neumonías bilaterales que asfixiaban al paciente antes y que no sabíamos manejar se ven menos ahora».