FAPA Mallorca pide recuperar las pruebas para alumnos de aulas en cuarentena.

La Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos, FAPA Mallorca, ha reclamado al Govern que recupere la realización de pruebas de detección del coronavirus al resto de los alumnos cuando se ponga una clase en cuarentena o bien autotest gratuitos para al alumnado afectado. Entre las conclusiones de la reunión de la Mesa de Diálogo Permanente con las Familias celebrada el martes, FAPA Mallorca ha pedido a la Conselleria de Salud «información clara y unificada para hacer llegar a toda la comunidad educativa» sobre el nuevo protocolo que implica que el alumnado de Primaria y Infantil no tendrá que realizar cuarentena si hay positivos en el aula hasta que se detecten 5 casos y se considere un brote. La entidad que representa a los padres ha pedido además en un comunicado «los datos que justifican los cambios de medidas».

«No dudamos de que existan, pero no se puede pedir a la población un ejercicio de fe indefinida en los gobernantes», ha reivindicado FAPA Mallorca. En relación con la eliminación de las pruebas al inicio de las cuarentenas o cierres de aulas que implica el nuevo protocolo, la federación de padres pide que se recuperen esas PDIA o bien que se suministren autotests gratuitos al alumnado afectado, para evitar «condenar a una doble cuarentena, educativa y familiar, a muchos alumnos que serán negativos». Si no se recuperan estas pruebas, se obliga a las familias a comprar autotests en las farmacias «para asegurarse de no continuar la transmisión, a unos precios que todavía son demasiado elevados», advierte FAPA.

La federación ha advertido de que, dado que los síntomas compatibles con la variante ómicron son muy similares a muchas enfermedades típicas del invierno, se incrementarán las cuarentenas «y con ellas los problemas de conciliación», ya que la legislación actual no contempla un permiso laboral para atenderles en casa. FAPA Mallorca pide además información sobre los anunciados filtros HEPA para los centros educativos, que debían permitir cerrar más las ventanas de las aulas y evitar en parte la bajada de temperaturas de estos días.

Después de problemas de distribución por parte de la empresa que ganó la concesión, FAPA espera que terminen de repartirse a todas las islas en las dos próximas semanas. La entidad lamenta que no se habrán podido utilizar en enero, uno de los meses más fríos del curso. FAPA Mallorca celebra que se haya aumentado la dotación de docentes del equipo de sustituciones exprés para cubrir las bajas por covid-19, pero advierte de que en Secundaria, en los centros concertados hay dificultades para conseguir las bajas por la saturación del sistema de Salud, «un trámite imprescindible para autorizar las sustituciones».