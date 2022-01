Montan un 'bar antivacunas' en la playa de Can Pere Antoni

La disidencia del tenista serbio Novak Djokovic respecto a la vacunación parece haber alentado a más de uno. Este pasado martes por la tarde un grupo de activistas antivacunas instaló una improvisada barra con bebidas y aperitivos «para no vacunados» en el paseo de la playa de Can Pere Antoni, en Palma. La mesa estaba presidida por una imagen del polémico tenista.

«Bar para no vacunados», «No se pide pasaporte COVID», «Sin discriminación» o «Abierto a todos» eran algunos de los lemas que se podían leer en este chiringuito que en algunos momentos de la tarde llegó a concentrar a unas quince personas. Mientras algunos de los ciudadanos que paseaban por la zona no daban crédito, otros decidían parar a tomar algo con sus compañeros negacionistas. Tampoco faltó la música, junto a la mesa había un potente altavoz, que convirtió aquello en un surrealista 'beach club antivacunas' o algo parecido. La jornada parece que terminó sin sanciones para los organizadores ya que a primera hora de la noche, con el 'bar' ya recogido, la Policía Local de Palma no tenía constancia del evento.

Novak Djokovic, ¿el nuevo estandarte de los antivacunas?

«Jesús también tenía problemas, le hicieron de todo, pero él sigue vivo entre nosotros. Así también Nole. !No le puede nada! ¡Él es el corazón de Serbia, del mundo libre!», exclamaba hace unos días Srdjan Djokovic, el padre del tenista, ante cientos de manifestantes reunidos delante del Parlamento serbio en Belgrado. La retención del tenista a su llegada a Melbourne, donde pretende defender el título en el Abierto de Australia, parece haberlo convertido en todo un referente del movimiento antivacunas y negacionistas.

Faltos de líderes consolidados la polémica de Djokovic ha venido de maravilla a algunos antivacunas que ya ven en el tenista la imagen perfecta para representar su causa. En España, diversos miembros de Vox no dudaron en respaldarlo en redes sociales tras conocerse su retención.

Ahora, incluso en la tierra de Rafa Nadal, algunos recurren a la imagen de Djokovic para 'luchar' por lo que ellos entienden como libertad.