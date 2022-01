El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, sostiene que «los contagios reales de COVID-19 son el doble de los notificados». En este sentido, argumenta que «hay quienes estiman que el número de contagios real supera entre un tercio y tres veces la realidad. Por tanto, la cifra que se apunta de personas contagiadas es el doble de la situación informada oficialmente». En este punto, insiste en que «es importante que la gente comunique los positivos rápidamente a los teléfonos de la comunidad para monitorizar lo que está ocurriendo. Es la base de la vigilancia y monitorización de lo que está sucediendo en nuestra población».

A su modo de ver, «probablemente, la falta de rastreadores, la alta cifra de casos asintomáticos y la cantidad de autotest realizados hace imposible tener una foto real de la situación de la pandemia». Por tanto, si este pasado jueves se notificaron casi 5.000 casos positivos de coronavirus en las Islas, realmente eran unos 10.000. Se trata de cifras de contagios realmente desorbitadas y que están motivadas porque la variante ómicron es mucho más contagiosa, aunque todo apunta a que también es menos virulenta.

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva también ha manifestado que «es probable que la velocidad de contagios baje y lleguemos al pico de infecciones. Pero mientras tanto, una de las posibles causas de la disminución de casos declarados de COVID es que hayan aumentado las pruebas rápidas no reportadas oficialmente. Y de las pruebas en farmacias, no todo el mundo con positivo confirma su situación al sistema de Salud». Además, añade que «los contactos no vulnerables o asintomáticos deben hacer autoseguimiento y mantener un comportamiento de bajo riesgo. Y esos no se declaran, a no ser que sean las personas vulnerables o con síntomas».

El hecho de que no todo el mundo comunique sus positivos puede ser una de las causas por las que la incidencia acumulada a 7 días está descendiendo y podría dar a entender que ya se ha alcanzado el pico de la sexta ola. Sin embargo, lo citado anteriormente y el hecho de que en los días festivos se realizan menos pruebas de diagnóstico obligan a tener mucha cautela a la hora de decir que los casos positivos bajarán; es necesario esperar unos días para comprobar si finalmente se confirma esta tendencia.