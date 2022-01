Los Reyes Magos más solidarios

La tradicional mañana de los Reyes Magos, en la que se come roscón y se abren regalos, también llegó a las personas más vulnerables de Palma. Distintas entidades y grupos voluntarios fueron los que lo hicieron realidad.

Catalina Cunill, presidenta de la Asociación Zaqueo, junto a otros voluntarios, pasó horas durante la jornada de este jueves cortando los 36 roscones que recibieron por parte de Rotary Club Palma Almudaina. Es el segundo año que destinan detalles navideños a Zaqueo. Con estas donaciones, al menos 200 personas pudieron disfrutar de este dulce típico en Reyes. En el centro Can Gazà, el presidente Jaume Santandreu recibió también roscones solidarios por parte del grupo voluntario Lions Club Palma. Así, desde primera hora de la mañana, los usuarios probaron los bollos en el desayuno en familia.

Regalos

La Asociación Tardor no solo repartió bolsas de comida, sino que para los más pequeños habían preparado algunas sorpresas. Antoni Bauzà y su mujer Carolina empezaron a entregar las bolsas de comida desde las doce del mediodía. A las familias con hijos les obsequiaron con algún regalo. La mayoría de estas donaciones recibidas proviene de gente particular. Los niños se mostraron muy ilusionados y no tardaron en abrir los envoltorios o ponerse máscaras de superhéroes.