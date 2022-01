La Clínica Rotger ya detectó en Navidad un caso de flurona

No está en los registros oficiales de la Conselleria de Salut pero sí se ha visto un primer caso de flurona, una infección de coronavirus y gripe a la vez, en Balears. Fue en la clínica Rotger, y fue antes de que Israel advirtiera hace varios días que registraba la primera coinfección, en concreto, el pasado 23 de diciembre. El paciente, en edad pediátrica, dio positivo en los dos virus, como ha pasado en otras tantas comunidades españolas, pues cuando Israel lanzó la alerta fueron varios los sanitarios que dijeron haber visto el mismo caso, aunque no hubiera tenido repercusión en los medios.

Y si no se le dio relevancia es porque no dejaba de ser una curiosidad. «La coinfección no implica más virulencia, ni más gravedad, ni más complicaciones, ni nada», advierte, categórico, el jefe de virología de Son Espases, Jordi Reina. «El mensaje es que quien tenga esta mala suerte o casualidad no debe preocuparse», deja claro. Según este experto, en el 5 % de los casos de COVID hay coinfección con otros virus respiratorios.

La flurona, que es la convivencia del SARS-CoV-2 con la gripe, es más difícil de ver porque este año apenas se han detectado casos de esta segunda. «A medida que aumente la circulación, podrían verse más», añade el doctor Reina. De momento, sin embargo, la gripe está en desventaja, «hay menos porque tiene que enfrentarse con esta variedad de virus tan infeccioso», señala, en especial, a la variante ómicron. Hasta el momento en Son Espases apenas se han notificado una decena de gripes esta temporada, y en el 97 % de los casos era de la variante A H3N2 que, de las dos que circulan, vendría a ser la más transmisible.

Cuanta más gripe haya aumentará la posibilidad de la doble infección, aunque en Balears eso suele pasar dos semanas después de que suceda en la Península. «Con el VRS pasó igual, la coinfección con el SARS empezó cuando volvió a circular el virus sincitial, a partir del pasado mes de julio». Respecto a que la flurona se haya detectado en un niño, el doctor Reina advierte de que «es lógico porque, en general, no están vacunados». ¿Y cómo los hallan? A través de la misma PCR. «Los síntomas respiratorios son COVID hasta que se demuestre lo contrario», explica el virólogo. «A los casos que llegan al hospital se les hace la prueba para todos los virus respiratorios», explica.