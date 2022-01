La Flurona no es una enfermedad nueva ni mucho menos una nueva variante de la COVID. Se trata de una infección simultánea de gripe y coronavirus. El primer caso se ha detectado en Israel, pero este lunes Cataluña ha confirmado que hay varios casos en la comunidad autónoma. Aunque todavía no hay muchos estudios científicos sobre ello, todo apunta a que no es más grave.

¿Qué es la Flurona? La Flurona es una infección simultánea de gripe tipo A o B y el coronavirus Sars-CoV-2. Es decir, se podría decir que es una persona que se ha contagiado de gripe y covid al mismo tiempo. El término Flurona es la unión entre flu, gripe en inglés y rona, contracción del coronavirus. ¿Es una enfermedad nueva? No se trata de una enfermedad nueva, es solo la coinfección de dos que ya existen. Sería una nueva enfermedad si los dos virus se fusionaran y generaran una nueva, pero es algo casi imposible. Esta coinfección es algo habitual debido a que los dos virus se encuentran en el ambiente y pueden unirse formando, lo que se ha conocido como flurona. El primer trabajo que documenta las coinfecciones entre la gripe y el coronavirus (nueve casos) fue publicado por investigadores chinos en The Lancet el 25 de marzo de 2020. ¿Cuántos casos se han detectado en España? Noticias relacionadas Cataluña confirma los primeros casos de flurona Más noticias relacionadas (1) Algunos estudios estiman que el 3 % de los positivos por Covid también coexisten con otra infección viral, incluida la gripe, pero no hay una certeza. Sin embargo, la coinfección se ha mediatizado desde que Israel notificase hace unos días el caso de una embarazada. Este lunes Cataluña también ha confirmado casos en la comunidad. ¿Es más grave? La microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, ha explicado que casos de infección simultánea de SARS-CoV-2 y gripe, denominada genéricamente flurona, no son «graves» y sostiene que «no hay un aumento de las complicaciones», tras detectarse este lunes casos en Cataluña, y ha reafirmado que no se trata de una nueva variante del SARS-CoV-2 y tampoco de un virus nuevo. ¿Cómo puedo diferenciar sus síntomas? Los síntomas de la fluroma son los de una infección respiratoria común y 'a priori' son leves. Generalmente, la gripe comienza de forma abrupta, con fiebre alta y al menos un síntoma sistémico y un síntoma respiratorio. Los síntomas de Covid son más variados pero todos se superponen con los trastornos estacionales. Con la variante Omicron los síntomas parecen más leves al menos entre la población vacunada y prevalecen el dolor de garganta, el resfriado y la secreción nasal. La pérdida del gusto y el olfato, característica de las primeras oleadas del coronavirus, parece hoy menos frecuente. Sin embargo, no es posible distinguir Covid de la gripe y la única forma segura de hacer un diagnóstico diferencial es realizar un hisopo.