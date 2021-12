La consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, ha recordado este martes algunas recomendaciones para llevar a cabo cenas y comidas de Navidad seguras, unos encuentros que deberían producirse en grupos reducidos de personas, y lo ideal es que esas reuniones sean de grupos estables. Asimismo, es conveniente no asistir a una celebración o reunión social o familiar con síntomas catarrales, y que las personas no vacunadas no asistan a ese tipo de eventos.

La máxima representante de la sanidad balear recomienda en estos días previos a las celebraciones navideñas hacerse un test de antígenos antes de acudir a las mismas si en dicha celebración se compartirá espacio con una persona vulnerable. Estas personas y sus acompañantes conviene que utilicen mascarillas de tipo FFP2. Esta se debe mantener puesta, especialmente en interiores, excepto en el momento de consumir alimentos y bebidas. En caso de ser posible las reuniones sociales, también en Navidad, deben llevarse a cabo en el exterior. Y si la prevención es la mejor estrategia la vacuna es la mejor arma contra el coronavirus. Por eso Gómez recomienda antes de Navidad reforzar la vacunación: esto es tener la pauta completa y pedir cita para la correspondiente dosis. En estos momentos ya pueden pedir la vacuna de refuerzo todas las personas de Baleares mayores de 50 años. Finalmente, para evitar posibles sustos, la representante del Govern recomienda evitar la entrada en establecimientos donde no se respeten claramente las normas de seguridad y prevención frente a la COVID.