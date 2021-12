Jorge Marichal, presidente de Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, (Ashotel) y de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), analizó ayer en el Palacio de Congresos los últimos acontecimientos de la industria turística en los destinos españoles y europeos con la COVID.

¿Qué balance hace de la temporada de verano 2021?





—Un balance muy positivo porque el hecho de que la vacunación empezase pronto en nuestro país facilitó, pese a las olas de coronavirus, que fuera bueno. Nadie podía pensar a principios de año o mayo que este tendríamos un comportamiento turístico como el que se registró al final.

¿Cómo califica la reacción de los hoteleros en la pandemia?



—Ha sido espectacular, porque en el momento en que tuvimos que cerrar los hoteles todo se hizo de forma rápida, lo mismo que cuando se tuvieron que reabrir. Cuando se recuperó la conectividad y las restricciones en los mercados emisores europeos bajaron de nivel, todo se reactivo. El sector turístico español es fuerte y resiliente y, por ello, volveremos a los números de antes en cuanto se normalice todo.

¿Los hoteleros qué estrategia adoptaron con los protocolos?





—En quince días conseguimos poner en marcha 23 protocolos para ordenar no solo el aspecto hotelero sino toda la experiencia turística. Con ello conseguimos una normativa ISO nacional e internacional. No hemos tenido ningún brote achacable a la actividad hotelera. Es por ello, que le he dicho a la presidenta Armengol que la gente está más segura en los hoteles que en su propia casa. Las burbujas en un ambiente controlado no tienen riesgo, el riesgo viene por los contactos sociales. Aquí está el verdadero problema.

¿Habrá más olas?





—Las olas se irán solapando unas con otras, hasta que llegue la calma chicha. Hasta entonces habrá que acostumbrarnos a esta coyuntura.

¿Cómo vislumbra la temporada turística 2022?





—El plan de vacunación será clave y hay que convencer a la clase política mundial de que esta pandemia es supranacional. No tenemos que seguir aplicando medidas nacionales a medidas europeas para dar soluciones a un tema supranacional.

¿En qué modo ha afectado la ómicron a Canarias?





—La nueva ola nos ha pillado en el mejor momento y con unos números muy positivos en nuestra temporada alta. Sin embargo, el doble control británico al exigir PCR y que la UE pida la doble vacunación a los jóvenes de entre 12 y 16 años del Reino Unido, ha sido un duro golpe. Es una medida incoherente y sin sentido, de ahí que no entendemos nada y la opinión general es que nos estamos haciendo el harakiki. Están en juego en estos momentos más 60.000 reservas británicas, lo cual es un auténtico desastre económico.