Baleares suma 554 nuevos casos positivos de COVID-19, según los últimos datos que han sido facilitados este domingo por parte de la Conselleria de Salut. Se trata de un descenso significativo, respecto a los contagios notificados este pasado sábado, que ascendieron a 733; fue el pico registrado en esta sexta ola de la pandemia. El descenso de infecciones dado a conocer este domingo puede deberse a que los fines de semana se realizan menos pruebas de diagnóstico, especialmente en Menorca y en Ibiza. La tasa de positividad diaria es del 11,57 por ciento.

En relación a la vacunación contra la COVID-19, este pasado sábado Salut administró 347 dosis, frente a las 611 de la jornada anterior. Además, se inyectaron 125 segundas dosis y 3.342 dosis adicionales del suero contra el coronavirus. En total, 865.828 ciudadanos de las Islas ya cuentan con la pauta completa de vacunación, mientras que 887.336 tienen al menos una dosis. La solicitud del certificado COVID para acceder a los restaurantes con un aforo superior a 50 comensales está animando a muchos baleares a inoculares.

Salut no ha facilitado este domingo datos sobre la presión asistencial. Cabe precisar que de momento la situación no es mala, aunque las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) están cerca del riesgo medio, si es que no han entrado ya. El pasado viernes -ultimo dato facilitado- había 34 enfermos con COVID-19 en la UCI; lo que representaba un porcentaje de ocupación del 9,9 por ciento y un nivel de riesgo bajo (el nivel medio comienza en un 10 por ciento). En planta había 138 pacientes, mientras que Atención Primaria daba cobertura a 6.053 personas.