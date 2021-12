Parón de ventas en Alemania y Reino Unido para viajar a Mallorca en Navidad

Me consta que son muchos los ciudadanos de las Islas que todavía tienen frescos los recuerdos de su viaje del puente de la Constitución, dentro y fuera de nuestras fronteras. En tiempo de reactivación de la pandemia no sé si es el momento más oportuno para ir descubriendo mundo, pero lo cierto es que en Alemania y Gran Bretaña las autoridades han optado por imponer la sensatez al pueblo soberano con severas restricciones a la movilidad. Créanme, mejor ser prudentes ahora y no lamentarlo en verano.