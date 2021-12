El PP, Més y el PI alertaron ayer de las consecuencias «demoledoras» para Balears que tendrá la propuesta de financiación que ha entregado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a las comunidades autónomas. Los tres partidos aseguraron que el documento aún deja a Balears peor de lo que está en estos momentos y pidieron a Armengol contundencia para cambiar las propuestas iniciales de la ministra.

El portavoz del PP, Antoni Costa, afirmó que es «decepcionante» el nulo peso de la presidenta del Govern, Francina Armengol, a la hora de reivindicar un modelo que resuelva los problemas de las Islas. Destacó que el documento de la ministra va en la dirección opuesta a las reivindicaciones de Balears porque ni tiene en cuenta la población flotante ni tiene en cuenta la superpoblación de las Islas ni mejora las compensaciones que marca el criterio de insularidad. De hecho, Costa recalcó que el 80 % del dinero que financia la insularidad se va a Canarias mientras que Balears apenas recibe el 20 % restante.

Costa pidió a Armengol que cambie de socios estratégicos en la negociación porque con Catalunya no conseguirá ninguna alianza. Reclamó que busque otros aliados, como Madrid y Murcia, con quienes le unen muchos más puntos en común. «Otros presidentes sí han sido capaces de establecer alianzas», dijo Costa en referencia al acuerdo entre las comunidades que pierden población. Més, socio de Armengol en el Govern, también alertó de las nefastas consecuencias de que se apruebe este nuevo modelo de financiación. Su portavoz en el Parlament, Miquel Ensenyat, afirmó que la ambigüedad del texto era motivo de honda preocupación y señaló que algunas modificaciones en la ponderación de los criterios de población, como la que financia los servicios sociales, aún deja en peor lugar a las Islas.

Ensenyat recordó que la propuesta de financiación de Més pasa por conseguir la soberanía fiscal; es decir, la creación de una Agencia Tributaria propia que permita a las Islas gestionar sus propios impuestos. Por último, recalcó que es preciso que se respete el principio de ordinalidad. Josep Melià, portavoz del PI en el Parlament, recordó que su partido siempre ha reclamado un sistema de financiación que transite hacia el concierto económico con el Estado; es decir, que Balears recaude los impuestos y después pague al Gobierno una parte por los servicios que presta el Estado en las Islas. Con respecto al documento de la ministra Montero, señaló que no respeta el principio de ordinalidad, no tiene en cuenta el esfuerzo fiscal, no compensa la superpoblación de la Comunitat y no tiene en cuenta a la población flotante.