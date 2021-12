CAEB Restauración ha denunciado este martes que están circulando 'listas negras' de locales a los que Baleares Acción (un colectivo que defiende teorías alternativas a la versión de las instituciones públicas en cuanto a los efectos y medidas sociales relativas a la pandemia de la COVID-19) están pidiendo no ir porque se exige el certificado de vacunación en cumplimiento de la normativa en vigor aprobada por el Govern. Del mismo modo, también circulan 'listas verdes', de bares y cafeterías que no están obligados a pedir el citado documento. Este periódico no facilita los nombres de los establecimientos que aparecen en estas listas para no contribuir a su difusión.

El presidente de CAEB Restauración, Alfonso Robledo, ha anunciado que van a denunciar a esta plataforma, ya que considera que están pretendiendo crear una 'guerra' entre los restauradores; los servicios jurídicos de la patronal están estudiando la vía por la que se interpone la demanda. Robledo ha añadido que los establecimientos que reclaman el certificado COVID a sus clientes lo hace en cumplimiento de la normativa en vigor y recuerda que la apoyaron para evitar que se apliquen otras restricciones debido al incremento de contagios que se está experimentando en Baleares, que vuelve a estar en riesgo alto de infecciones. A su modo de ver, la creación de estas listas es totalmente discriminatoria, ya que los restaurantes con aforos superiores a las 50 personas están obligados a pedir el certificado COVID a sus clientes; en caso contrario se exponen a multas de hasta 600.000 euros. Inicialmente estaba previsto reclamarlo también en bares y cafeterías, pero finalmente el documento publicado en el BOIB los ha dejado fuera por un tema de forma. En concreto, se alude únicamente a la restauración, que no incluye a bares y cafeterías.