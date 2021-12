Gritos de «libertad» frente a La Almudaina en el día de la Constitución

El promotor de la 'Resistencia', Víctor Sánchez, ha reunido a trabajadores de todos los sectores en una 'Marcha por la Libertad' en Palma, que ahora se concentra frente a La Almundaina con el objetivo de que los políticos «oigan a un pueblo enfadado y mosqueado», que «siente que se vulneran sus derechos y libertades». La concentración ha partido a las diez de la mañana de la plaza de España y ahora protesta frente a La Almudaina, donde se celebra el acto del día de la Constitución.

El organizador de la marcha ha manifestado que hoy, día de la Constitución, es propicio para «reivindicar todo lo que nos hacen y va en contra de nuestros derechos». Unas trescientas personas se han sumado a la protesta.

Sánchez, ha lamentado que, «con la imposición del Certificado COVID, están fomentando una guerra entre hosteleros». Pues, ha añadido, «no se entiende que quien tienen un restaurante con aforo interior superior a 50 personas tenga que pedirlo y quien tienen un bar o una cafetería no». De este modo, ha opinado que «obligar a que un camarero pida un Certificado Covid y el DNI de una persona, cuando la propia Policía tiene que tener un motivo justificado para hacerlo, es una medida ilegal». «Así lo considero y lo seguiré haciendo, al menos, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie», ha enfatizado.

«Que la marcha termine en la Almudaina no es casual, queremos que los políticos nos oigan, que escuchen al pueblo enfadado y mosqueado y no sigan adelante con la imposición de medidas restrictivas», ha enfatizado Sánchez, quien ha concluido recordando que los políticos «han de defender la Constitución y no hacer lo que están haciendo, coartar derechos y libertades». Delegación de Gobierno en Baleares ha confirmado haber recibido comunicación de la convocatoria de esta 'Marcha por la Libertad' el lunes 6 de diciembre, en Palma.