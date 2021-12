Más de tres meses han pasado desde que aterrizó en Madrid, el 19 de agosto, el primer avión con ciudadanos afganos evacuados de su país tras la llegada de los talibanes. En la actualidad, son 1.377 los solicitantes de protección internacional que están dentro del sistema de acogida, incluyendo a los que llegaron en octubre, 17 de los cuales se encuentran en Baleares. Según ha explicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el trabajo se centra en que aprendan el idioma. Tal y como han informado a Europa Press el departamento que dirige José Luis Escrivá, las personas dentro del sistema de Protección Internacional pasan por distintas fases y, en este momento, se encuentran en la primera de ellas ya que en España los solicitantes de esta protección no tienen derecho a trabajar hasta el sexto mes desde que presentan la solicitud.

Esto no permitiría acceder a un trabajo a los refugiados hasta, como mínimo, el mes de febrero, los que llegaron en agosto, y en el mes de abril, los que aterrizaron en Torrejón en octubre. Para afrontar este periodo, el Ministerio ha creado un grupo de trabajo específico que se reúne semanalmente para hacer un seguimiento a la acogida de las personas afganas, desde un punto de vista de su integración. Este grupo, según apunta Inclusión, es el que canaliza todos los ofrecimientos que se han ido recibiendo de diferentes organismos, como universidades, fundaciones o empresas, que están interesados en contratar o en ayudar de algún modo a las familias afganas.

El 85,4% de los refugiados tienen alguna formación

Desde el Ministerio han señalado que tanto ellos, como los propios refugiados, están centrados en este momento en aprender el idioma y reciben clases a través de las ONG que trabajan con Inclusión. El objetivo de poder materializar su inserción laboral en cuanto se les permita. En esta labor hay que contar con la formación con la que ya cuenta cada uno de los solicitantes de protección. Los datos de Inclusión recogen que, del total de refugiados en el sistema de acogida, 829 tienen más de 16 años (405 hombres y 424 mujeres) y, de ellos, solo 110 no tienen ninguna formación o son analfabetos. Por el contrario, 708 cuentan con algún tipo de formación y, de ellos, 611 tienen estudios universitarios (licenciatura o diplomatura), de FP o secundarios (tanto obligatorios, como no obligatorios). De 11 de ellos, no se tiene información en esta materia. La edad media de estos más de 800 refugiados apenas sobrepasa los 31 años de media. El grupo de mayor edad es el que no cuenta con estudios, con una media de 38,7 años; frente al grupo que cuenta con estudios secundarios no obligatorios, que tiene una media de 26,4 años.

281 familias

De la inserción laboral de estos refugiados dependen las 281 familias que forman y que son las que Inclusión contabiliza dentro del sistema de acogida. Las mayoritarias son las de dos miembros (66), por delante de las de cuatro (62), tres miembros (55) y cinco miembros (43). Además, España acoge a 32 familias formadas por seis miembros; 14 de siete miembros; 7 de ocho miembros y un de nueve y diez miembros, respectivamente. Otras 252 personas no cuentan con familia y han llegado solas al país. Todos los menores, según ha explicado el Ministerio, están ya escolarizados en el país. Por CCAA, la mayoría, 202 personas se han instalado en recursos disponibles en Castilla y León, 183 en Cataluña y 181 en Andalucía, según los datos facilitados por el Ministerio. También sobrepasan el centenar de personas acogidas la Comunidad de Madrid (149) y Aragón (133). Mientras, a Galicia se ha trasladado a 84 solicitantes de protección; 70 a la Comunidad Valenciana; 69 a Murcia; 63 a Castilla-La Mancha; 60 al País Vasco; 52 a Navarra; 45 al Principado de Asturias; 35 a Cantabria; 24 a La Rioja; 17 a Baleares; y 10 a Extremadura. Cabe destacar que, en rueda de prensa, el ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, explicó que Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla quedaban exentas de este reparto debido a la presión migratoria que estaban sufriendo en ese momento. Del mismo modo, desde Inclusión señalan que, del total de personas a las que el gobierno ofreció plaza de acogida en ambas operaciones --la realizada en agosto, conocida como 'Antígona 1' y la de octubre, 'Antígona 2'-- alrededor de 500 personas no están actualmente acogidas en el sistema de Protección Internacional tras haber abandonado su plaza voluntariamente. En este sentido, señala que esta situación se produce por causas diversas, como abandono voluntario, que las personas cuentan con redes familiares y/o sociales o que declaran no precisar de plaza, entre otros motivos.