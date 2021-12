«El sistema sociosanitario necesita una financiación robusta y regulación»

El catedrático de Economía Aplicada José María Abellán impartió este miércoles una conferencia en Palma, invitado por el Cercle Financer de Balears, para hablar sobre las lecciones que la pandemia nos ha enseñado. La principal de ellas, según afirmó, es que «el sistema sociosanitario necesita una financiación robusta a largo plazo y una mejor regulación». Abellán puntualizó que la crisis provocada por la COVID desde marzo de 2020 «nos ha demostrado que los servicios sociales y sanitarios no pueden vivir dándose la espalda y esto ha sido una de las grandes debilidades que nos ha demostrado la pandemia, por lo que existe un problema de índole sanitario que tiene que resolverse».

Esta situación, según señala, no es de ahora «sino que colea desde hace tiempo y ante una emergencia sanitaria de seguridad global debe haber más coordinación, porque no se puede hablar de estrategias de prevención sin medios». Enfatiza Abellán que esta situación no afecta solo a España, sino también a la Unión Europa, pero en el caso de nuestro país «combatimos la pandemia con unos mimbres muy quebradizos en materia sanitaria y, lo más preocupante, con una insuficiencia manifiesto en cuanto a recursos financieros y una cierta falta de gobernanza».

Desde su punto de vista los fondos Next Generation son como una gran oportunidad para solventar todas estas debilidades. «Lo que ha pasado es el ejemplo palmario de lo que no se tiene que hacer, de ahí que se tienen que aprovechar estos fondos para solventar de raíz todas las carencias sociosanitarias». Finaliza que la atención sociosanitaria se tiene que reforzar y fomentar la formación del personal y acabar con los contratos en precario, así como acabar con las trabas administrativas.