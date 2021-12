La variante ómicron de la COVID-19 ha vuelto a causar el pánico a nivel mundial, pese a que aún es una gran desconocida y los expertos sostienen que determinadas medidas, como no permitir la llegada de vuelos de Sudáfrica no están justificados. Lo que sí es cierto es que la variante ómicron se está extendiendo por todo el planeta. Este pasado lunes se detectó el primer caso en España y no se descarta que en cuestión de semanas sea la variante mayoritaria. Ante esta situación cabe preguntarse, ¿cuáles son los síntomas de ómicron?

El especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha explicado que lo que se sabe hasta ahora es que «los síntomas son inusuales y leves. La fatiga extrema es el síntoma más palpable en los casos identificados hasta el momento». Además, las personas contagiadas con Ómicron tienen otra particularidad respecto de cepas anteriores, y es que no sufren el síntoma que hasta ahora resultaba más claro para sospechar del contagio de COVID-19: la pérdida del olfato y el gusto. «A pesar de no tener pérdida de olfato y de gusto, sí se aprecia una elevación inusual del ritmo cardiaco y también fiebre alta», ha precisado March. Otro síntoma en los contagiados con Ómicron es el dolor muscular durante un par de días, que también era frecuente en otras variantes. «De lo que se sabe sobre alguno de los pacientes diagnosticados es que presentan un poco de dolor de cabeza; sin dolor de garganta, aunque si una picazón en la garganta, sin tos». Estos síntomas desaparecieron entre los dos y los cinco días. «Lo que se sabe es que el desarrollo de la enfermedad es leve, ya que no parece necesaria inicialmente su hospitalización, aunque se plantea un peligro potencial más acusado y grave de la enfermedad entre los no vacunados», ha concluido el especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, que ha puntualizado que estos síntomas han sido descritos por ´la doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, que descubrió la nueva variante.