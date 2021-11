Més denuncia que Educació no cuenta con protocolos contra el acoso sexual

Més per Mallorca denuncia que la Conselleria d’Educació no cuenta con ningún protocolo específico para tratar casos y denuncias de violencia de género o de acoso sexual. «Sólo existe un protocolo genérico para tratar conflictos interpersonales», explican desde el partido ecosoberanista. «Es cierto que en ese documento se contemplan apartados para tratar escenarios de violencia de género o de acoso pero creemos que no es ni suficiente ni eficiente para abordar la realidad, como se ha demostrado con el caso de la profesora acosada en el instituto Madina Mayurca», añaden las mismas fuentes.

Además Més per Mallorca quiere que se pongan en marcha las unidades para la igualdad que contempla la ley 11/2016 de igualdad entre mujeres y hombres. «Tendrían que existir en todas las conselleries e instituciones públicas, estarían formadas por representantes de los trabajadores y trabajadoras, por expertos en igualdad y su función sería poner en marcha acciones y estrategias para erradicar los comportamientos machistas y para fomentar la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres», explican desde el partido. En ese sentido la diputada de Més, Joana Aina Campomar, ha presentado ante la mesa del Parlament diferentes preguntas dirigidas al conseller d’Educació Martí March. Además de exigir un protocolo específico contra el acoso y la violencia machista, Més también exige a la Conselleria d’Educació «una disculpa pública por el caso de la profesora acosada en el Instituto Madina Mayurca, pedimos un reconocimiento humilde y empático que sirva para que esta persona vea reconocido por parte de la Conselleria el hecho que denuncia», explican desde el partido. Los ecosoberanistas también han solicitado por escrito al Parlament una copia del Plan de Igualdad que aplica la Conselleria d'Educació i Formació Professional.