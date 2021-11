Armengol anima a las empresas a «aprovechar» los fondos europeos

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha llamado este jueves a las empresas a trabajar conjuntamente con las administraciones de forma «comprometida y valiente» para aprovechar la «oportunidad» que supone la llegada de fondos europeos a Baleares. Así se ha expresado Armengol durante un almuerzo-coloquio organizado por la Asociación por el Progreso de la Dirección (APD), una organización compuesta por empresas y directivos de ámbito nacional. En su intervención, la presidenta ha agradecido a los directivos «haber aguantado estoicamente en un tiempo muy complicado» y ha repasado lo que ha supuesto el impacto del COVID en Baleares. La presidenta ha remarcado que la pandemia ha sido «un espejo» para la sociedad balear, en el que se han visto reflejados los problemas de su economía.

Así, Armengol ha expresado que el objetivo no debe ser «volver al 2019» sino «a una situación mejor que 2019»: «Ir a una sociedad donde mejoremos todo lo que sabemos que no nos gustaba en 2019». En esta línea, Armengol ha insistido en la importancia de aprovechar la llegada de fondos europeos dando «pasos juntos», empresas e instituciones públicas. «O si no vamos a quedarnos igual porque otros aprovecharán la oportunidad», ha advertido. En este punto, la presidenta ha expresado su compromiso de «escuchar las propuestas, proyectos e ideas de cambio y transformación» que provengan del empresariado o cualquier otro ámbito de la sociedad. Al acto, celebrado en el Castell Hotel Son Vida de Palma, también ha asistido el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company.