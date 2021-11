El mes de noviembre, que aún no ha finalizado, ya es el más lluvioso de los últimos 20 años en la Serra de Tramuntana, según han informado desde la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares. Su portavoz adjunto, Miquel Gili, ha precisado que en Son Torrella (la zona de los embalses) se han registrado 674 litros de agua por metro cuadrado hasta este pasado lunes (aún no se han contabilizado las cantidades de este martes); esta cifra no se superaba desde el año 2001, es decir, hace 20 años. Lo mismo ocurre en Lluc, donde se han contabilizado 561 litros.

En el resto de la Isla no ha llovido tanto, pero a falta de una semana para finalizar el mes de noviembre, ya se han batido algunos récords. En el caso concreto de Palma se han registrado 139 litros de agua por metro cuadrado, una cantidad no registrada desde hace ocho años. En Pollença también hacía ocho años que no precipitaba tanto; mientras que en Porreres hacía siete. En la zona de levante ha llovido menos; por citar un ejemplo, en Portocolom hace dos sólo dos años que se superaron estas cantidades. Gili ha precisado que estos récords podrán ampliarse, ya que faltas incluir las cantidades registradas este martes. Cabe recordar que la Isla se encuentra en alerta amarilla por lluvias hasta las 21:00 horas; en el norte y levante se prorrogará hasta las 6:00 horas del día siguiente. Este miércoles se espera que mejore algo la situación, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se descartan chubascos y alguna tormenta ocasionalmente fuerte en el norte y levante de la Isla de madrugada. El portavoz adjunto de la Aemet ha advertido que las temperaturas pueden bajar, ya que el núcleo de la DANA comenzará a acercarse a la Isla; se situará sobre el este peninsular. Así, el pronóstico del tiempo en Mallorca indica máximas de 14º-17º y mínimas de 5º-12º. 23/11 11:24 #AEMET actualiza #FMA por lluvias en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:24 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/Dlfpgszx30 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 23, 2021 El jueves será el día en que la DANA estará más cerca de la Isla, ya que se situará entre Valencia, el sur de Cataluña y el norte de Baleares. De este modo, se esperan cielos cubiertos, con chubascos, que pueden ser en forma de tormenta y acompañados de granizo. Cabe destacar que la cota de nieve se ha situado en los 1.200 metros de altura. Gili ha puntualizado que no se esperan nevadas copiosas y para ver la nieve será necesario subir a las cimas más altas, en el caso de que llegue a nevar. Las temperaturas máximas serán de 10º-14º y las mínimas de 4º-9º. De cara a este próximo viernes, el tiempo en Mallorca tiende a mejorar, aunque no se descarta alguna lluvia débil en el sur de Mallorca. Las temperaturas se irán recuperando y las máximas oscilarán entre los 12º-16º; las mínimas serán de 5º-12º. De cara al fin de semana se prevén intervalos nubosos, aunque no se puede descartar alguna lluvia débil. El protagonista del fin de semana serán el viento y el frío, ya que las máximas estarán por debajo de lo normal, que son 17º.