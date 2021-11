Este miércoles podría nevar en las cimas más altas de la Serra de Tramuntana, ya que la temperaturas han bajado. La delegada de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, María José Guerrero, ha informado que la cota de nieve se ha situado a los 1.200 metros de altura y ha precisado que las precipitaciones en forma de nieve serán más probables a partir de la noche. Además, se esperan lluvias en toda la Isla, que pueden ir acompañadas de tormenta y granizo. Las temperaturas máximas serán de 14º-16º.

Guerrero ha explicado que la DANA (depresión aislada en niveles altos) se encuentra situada encima de la Península, pero se va acercando a la Isla y este jueves ya estará casi encima. La cota de nieve se mantendrá en los 1.200 metros de altura y las temperaturas no experimentarán cambios significativos. Guerrero ha señalado que se trata de valores más propios del invierno, ya que en este época del año lo habitual son 17º de máxima y esta cifra no se alcanzará. Además, no se descartan chubascos y tormentas acompañadas de granizo pequeño.

Este viernes la cota de nieve subirá hasta los 1.300 metros de altura. La delegada de la Aemet en las Islas ha manifestado que el núcleo de la Dana ya no será tan frío. Las temperaturas máximas serán de unos 15º, mientras que las mínimas serán de 9º. Este sábado se espera una jornada de transición, ya que la DANA comenzará a marcharse por la mañana, pero por la tarde llegará otra.