Armengol: «Siento mucho el retraso del instituto de Son Ferriol»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido este martes disculpas por el retraso en la construcción del instituto de Son Ferriol, a la espera de la cesión del solar dotado de servicios: «Siento mucho el retraso de Son Ferriol y creo que las familias tienen toda la razón del mundo». Armengol ha pedido disculpas en respuesta a una pregunta del diputado del PI, Proposta per les Illes, Josep Melià, en el pleno del Parlament sobre esta infraestructura que la barriada palmesana lleva 30 años reclamando. «Los vecinos se sienten engañados y decepcionados», ha dicho Melià, que ha recordado la nueva protesta que organizaron este fin de semana y que han recibido «promesas muchas, realidad ninguna».

El diputado del Pi ha reprochado a Armengol que después de demostrar la necesidad del centro y de más de 30 años de reivindicaciones vecinales, el proyecto está todavía «en fase embrionaria y sin ninguna realidad tangible». Armengol ha respondido que la educación es prioritaria para el Govern y que, tras una época de falta de inversión en infraestructuras y en la única región donde comunidad educativa crece cada año, se ha trazado un plan de infraestructuras educativas que incluye el instituto de Son Ferriol.

Pregunta del diputat @JosepMelia (@ELPI_IB) a la presidenta del @goib, @F_Armengol, relativa a institut a Son Ferriol pic.twitter.com/aqg7YZExUm — Parlament de les Illes Balears (@ParlamentIB) November 23, 2021

Ha asegurado que desde 2015 se han invertido 90 millones en 94 centros educativos. «Siento mucho el retraso de Son Ferriol y creo que las familias tienen toda la razón del mundo», ha dicho sobre el instituto que está planificado, y sobre el que «el Ibisec tiene la orden de hacer este centro, que está declarado de interés autonómico». Ha precisado que, para poder hacerlo posible es necesario que el Ayuntamiento de Palma ceda el terreno con dotación de servicios, en lo que en estos momentos trabaja el ayuntamiento. Melià ha recordado que hace un año y medio preguntó lo mismo en el pleno del Parlament y el conseller de Educación respondió lo mismo. «Ha pasado un año y medio y no han dado ni un paso», ha asegurado.

Protesta de la Asociación de Padres y Madres este sábado en las puertas del colegio de Son Ferriol.

Ha puesto como ejemplo que cuando el tenista Rafael Nadal necesita una ampliación de su centro deportivo, el Govern adopta la normativa necesaria para que sea posible, algo que no critica sino que ha citado como ejemplo e que «cuando es posible inmediatez es posible avanzar. También ha citado lo resolutivo que ha sido el Govern con problemas de la COVID, que demuestra que «cuando la administración quiere responder rápidamente lo hace». «Lo que no pueden entender los vecinos de Son Ferriol es que después de 30 años no sean capaces de movilizar recursos, hacer decretos ley, cambiar la normativa, hacer convenios, para que de una vez por todas esta barriada tenga el instituto que se merece», ha dicho Melià. «Hagan algo en Son Ferriol, acaben con esta situación», ha reivindicado. Armengol ha respondido que «los pasos están más que hechos por parte del Govern» que incluso ha aprobado un decreto que lo declara de interés económico para poder agilizar la construcción al tener el solar. «No culpo a nadie», ha aclarado y ha insistido en que el «el Ayuntamiento está terminando la dotación de servicios para poder ceder el solar».