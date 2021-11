Lluís Apesteguía y Jaume Alzamora relevarán a Noguera al frente de Més

El congreso que Més per Mallorca celebrará esta semana, además de convertir la actual coalición en un partido político y de reforzar el papel de los afiliados en la toma de decisiones, plantean una reestructuración de la actual organización. Las funciones del actual coordinador general, Antoni Noguera, se repartirán entre el candidato al Govern en las próximas elecciones, Lluís Apesteguia, y el candidato al Consell, Jaume Alzamora. Ambos fueron elegidos en las primarias que celebró Més per Mallorca. «No habrá dos coordinadores sino que Alzamora se encargará de definir las políticas que defenderá el partido y Lluís Apesteguia será el responsable de que se apliquen en el Govern y en el Consell», explican fuentes de Més.

Portavoz y secretarías

En la nueva estructura que Més planteará en el congreso se celebrará entre el próximo viernes y también el sábado, uno de los cargos que ocupará una mujer sería el de portavoz del partido. Según ha podido saber este periódico será la candidata a Cort, Neus Truyol. También se reservarían a diferentes mujeres las siete secretarías generales. Un órgano en la estructura de Més que se situaría en la escala de poder justo por debajo de Apesteguía y Alzamora en la dirección de Més. En ese sentido hay que recordar que el actual coordinador, Antoni Noguera, anunció que no aspiraba a ser reelegido en el cargo para que fuera una mujer la que lo ocupase. Sin embargo todo parece indicar que las dirigentes de Més tendrán que conformarse con el cargo de secretarias generales. Entre los nombres para ocupar esos siete cargos suenan la ex candidata al Parlament en las pasadas primarias y alcaldesa de Esporles, Maria Ramon; la ex consellera y actual concejal en Andratx, Ruth Mateu; la responsable de finanzas del partido, Catalina Inès Perelló; la concejal de Servicios Sociales de Manacor, Carme Gomila; o la concejal de Hacienda de Esporles, Marta Neus López.

Sin mujeres históricas

Es la nueva estructura que plantea Més. Aunque no se descarta que puedan formar parte de las listas electorales del partido en 2023, parece asegurado que no formarán parte del ningún órgano de dirección del partido en que se convertirá la hasta ahora coalición Més per Mallorca. En el nuevo partido que saldrá del congreso ya no se tendrán en cuenta las cuotas de los diferentes miembros de la coalición. En ese sentido hay acuerdo enntre los antiguos miembros del PSM, de Iniciativa y de Esquerra. Sin embargo existe cierto malestar entre los antiguos responsables tanto republicanos como de Iniciativa-Verds por el poco peso que tendrían en la nueva dirección de Més per Mallorca que se prevé aprobar en menos de una semana.