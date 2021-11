Una nueva depresión aislada en niveles altos (DANA) volverá a provocar varios días de lluvias en Mallorca, según la delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares. Cabe precisar que la DANA vendrá precedida de una borrasca, que este sábado ya dejará precipitaciones en la Isla. En concreto, este sábado los cielos estarán cubiertos y se prevén chubascos dispersos, que serán más probables por la noche. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 17º y los 20º, mientas que las mínimas serán de 9º-12º, algo más altas que estos días debido a la nubosidad.

El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Miquel Gili, ha informado que el domingo se refuerza la borrasca, por lo que los cielos seguirán cubiertos y se producirán lluvias, chubascos y puede que haya tormentas. Las temperaturas máximas bajarán hasta los 15º-18º, mientras que las mínimas serán de 8º-11º. El lunes ya está previsto que la DANA, que se situará sobre el norte de la Península, afecte a Mallorca. Sin embargo, Gili ha precisado que, por el momento, «no hay ninguna previsión de nieve en la Isla»; sí nevará en la Península. No obstante, ha puntualizado que las DANA son muy difíciles de predecir porque se mueven mucho, por lo que la situación podría empeorar y en ese caso nevar, pero ha insistido en que es estos momentos no está previsto. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, puesto que a la Isla no ha llegado la masa de aire frío de la DANA.

El pronóstico de la Aemet indica que el martes seguirá el mal tiempo en Mallorca, puesto que la DANA sigue sobre la Península, podría desplazarse un poco hacia Valencia. De este modo, los cielos seguirán cubiertos, con lluvias y la posibilidad de tormentas. Gili ha destacado que el viento arreciará y no se descarta que sea necesario activar algún aviso por rachas y mala mar, pero hay que esperar a que pasen tres días antes para hacerlo. El miércoles los cielos seguirán cubiertos y continuarán las lluvias persistes.

Ya de cara al jueves la previsión es que la DANA comience a marcharse y deje de ejercer su influencia sobre la Isla, por lo que el tiempo mejorará. El portavoz adjunto de la Aemet ha precisado que esto es lo previsto actualmente, pero la DANA podría moverse en otra dirección y afectar más días a la Isla. Por otra parte, Gili ha recordado que este mes de noviembre ya ha llovido mucho en Mallorca.