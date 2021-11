El desplome en la vacunación hace que caduquen casi 3.000 dosis en la Comunitat

Baleares no dejó caducar las dosis de AstraZeneca que no se administraron en su momento y devolvió todas las vacunas de esta farmacéutica al Ministerio de Sanidad, que a su vez las distribuyó por otros países donde el proceso de vacunación está mucho más atrasado. Según los datos del Ministerio de Sanidad, Balears ha recibido durante todo el proceso un total de 256.000 vacunas de esta farmacéutica. Falta por saber los datos de la cifra que devolvió al Gobierno para que las distribuyera en terceros países donde no hay vacunas.