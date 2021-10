El coordinador general de Més per Mallorca, Antoni Noguera, ha asegurado este martes que «ni dimito ni existe ningún distanciamiento entre Lluís Apesteguia y yo» y que la renuncia a seguir en el cargo más allá del actual mandato responde «a una decisión tomada hace tiempo que no había compartido antes por no condicionar el proceso de primarias». Noguera anunció esta decisión la tarde del lunes en la reunión de la ejecutiva que celebró la formación tras las primarias de los nacionalistas que ganó Lluís Apesteguia con el 56,6 % de los votos.

«Me he reunido con Lluís Apesteguia y sabe que estoy a su disposición, estamos de acuerdo en que la lista tiene que ser de consenso y sabe que soy partidario que una mujer lidere Més después del congreso», añade el todavía secretario general de Més per Mallorca. En el congreso de Més que celebraremos el 26 de noviembre «dejaré el cargo de coordinador orgulloso del trabajo hecho y no optaré a la reelección, pienso que por el interés general de Més quien tiene que ponerse al frente a partir de ahora es una mujer», explica Antoni Noguera.