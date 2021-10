Los casos positivos de COVID-19 detectados en Baleares llevan varios días de subida y cabe preguntarse si estamos a las puertas de la sexta ola de la pandemia. En otros países como Reino Unido, Alemania o Rusia la situación es preocupante y sus dirigentes ya han dado la voz de alarma.

El epidemiólogo Maties Torrent considera que, «a priori, una ola de la magnitud de las que hemos tenido hasta ahora no es esperable», pero añade que «nunca se puede asegurar al 100 %» porque depende de muchas variables, como la posible aparición de nuevas variantes. En este punto, precisa que «cualquier pequeño repunte no es una ola».

Torrent argumenta que la clave para poder realizar estas afirmaciones es la vacunación. «Lo que puede evitar la sexta ola es la vacunación». No obstante, advierte que las Islas no tienen los porcentajes de vacunación del resto de España, por lo que anima a las personas que aún no lo han hecho a inocularse. A su modo de ver, se deberían incrementar las restricciones para los no vacunados, como se ha hecho con el ocio nocturno.

El citado epidemiólogo pone como ejemplo que los países que ahora están teniendo más problemas con la COVID-19, como Reino Unido, Rusia o Alemania, tienen porcentajes de vacunación inferiores a los de España.

Por su parte, el especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva, Joan Carles March, ha manifestado que «el hecho de que llevemos unos días con incremento continuado de casos no nos permite decir que ha llegado una sexta ola. Pero nos dice que el virus sigue estando aquí».

March precisa que «se ha observado una diversificación de la variante Delta, pero de momento sin una repercusión especial en transmisibilidad, virulencia o escape vacunal. Sabemos que en el Reino Unido hay un 6 % de casos debido a la variante Delta plus, pero el tema que se encuentra en una línea ascendente que ha hecho que la OMS se plantee un mayor control de la misma. La nueva variante, llamada por ahora AY.4.2, es descendiente de la Delta y puede ser un 10% más contagiosa. Los datos preliminares sugieren que es entre un 10 % y un 15 % más transmisible que las variantes actuales»

Preguntado por si esto puede generar una sexta ola, el especialista en Salud Pública y Medicina Preventiva responde que «es difícil de saber. Tenemos un incremento de número de casos pero no creemos que sea debido a la variante Delta plus aunque probablemente ya ha entrado en España aunque no lo sepamos a ciencia cierta»

En su opinión, «necesitamos controles, vigilancia, saber si la variante está aquí, necesitamos esperar a quitar cualquier restricción más y siempre que se haga que sea en el conjunto de todo el país».

Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, sostiene que no se puede saber si estamos a las puertas de la sexta ola «porqué los datos necesitan más tiempo para marcar tendencia».

A su entender, «todo lo que no sea bajar o estar estable requiere no tomar más medidas de relajación». En este sentido, asegura que «hay que acercarse hacia la incidencia cero» porque en esta época del año es más habitual estar en espacios cerrados y se espera un periodo con muchas fiestas». Hernández destaca que es necesario tener muy presente el incremento de casos que se ha producido en el Reino Unido tras el fin de las restricciones.