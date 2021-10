El director general de IB3, Andreu Manresa, se hizo este jueves «responsable» del «error» de dar sólo voz a Vox en una pieza informativa sobre la llegada de pateras a las Islas.

«No fue oportuna la cobertura, fue errónea», dijo. El director general del ente aludió dos veces al asunto en su comparencia ante la comisión de control del ente. Primero, en respuesta al portavoz del PP, Toni Fuster, y luego, respondiendo a Josep Ferrà, de Més.

Este último afirmó que IB3 había vivido episodios –en su mayoría por las polémicas laborales, pero también por la información sobre la llegada de migrantes– que colaboraban al «descrédito». Para Ferrà no se entiende que la televisión pública sólo recogiera la voz «de un partido de extremaderecha que criminaliza la información». Manresa reiteró lo dicho antes: «No fue un acierto, soy responsable [en otro momento lo atribuyó a «tres personas» ] pero no se repetirá». Sin embargo, precisó que «fue el único partido que habló» aquel día. Para el portavoz ecosoberanista no es de recibo que, en algunas informaciones (en este caso de la radio) sobre la llegada de migrantes, se utilicen expresiones como «oleada» o «llegada masiva».

El diputado le dijo, además, que su partido no busca un gestor para IB3 pero sí mejorar la gestión. El PP se quejó de la cobertura de su convención de Valencia. Dijo que se había hecho más caso al congreso del PSOE, lo que Manresa negó.