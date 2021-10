MÉS se mantiene en el «no» a los Presupuestos de 2022

El portavoz adjunto de MÉS per Mallorca en el Parlament, Josep Ferrà, ha reiterado este jueves que su formación mantendrá su voto en contra a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), a pesar de que «confía en mejorarlos durante la tramitación parlamentaria».

En declaraciones a los medios después de la Junta de Portavoces de este jueves, Ferrà ha recalcado que este posicionamiento es un punto de partida, porque su voluntad «es negociar, y por supuesto, propiciar los cambios necesarios para mejorarlos».

El portavoz adjunto ha resaltado que el acuerdo para el factor de insularidad no puede «en ningún caso» servir para igualar las inversiones a la media estatal.

Por otro lado, Ferrà ha lamentado que las cuentas siguen dejando a Baleares por debajo de la media estatal y a la cola de las inversiones territorializadas. En concreto, el diputado ha cifrado la diferencia en un 14 por ciento.

Según ha anunciado, durante su tramitación en el Senado, por medio del senador Vicenç Vidal, MÉS presentará las enmiendas «que haga falta» y en coordinación con partidos aliados.

Precisamente, a través de estos aliados, previamente, en el Congreso «también harán la presión necesaria». Una presión que, de acuerdo con Ferrà, también quieren trasladar al Consell de Govern.

Asimismo, el parlamentario ha insistido en que MÉS per Mallorca no apoyará unas cuentas que incluyan inversiones que no estén sustentadas en políticas sociales y de izquierdas.

«Nos preocupa la amenaza de más recursos si estos son para ampliar puertos y aeropuertos», ha manifestado. En este sentido, el portavoz adjunto de MÉS ha avanzado que en los próximos días la formación analizará al por menor las cuentas.

Josep Ferrà ha insistido en el hecho que estos PGE incluyen el reconocimiento del factor de insularidad gracias a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad y que el factor insular en ningún caso, ha señalado, puede compensar el «maltrato presupuestario y financiero por parte del Gobierno español».

De manera paralela, según ha añadido, MÉS per Mallorca mantiene la «ofensiva» para mejorar la financiación de las Islas. De este modo, ha adelantado, el próximo martes el senador Vicenç Vidal interpelará a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el Régimen fiscal de Baleares.

En esta línea, el próximo miércoles, «ante la poca seriedad de PP y PSOE» se debatirá una propuesta de ley alternativa a la de régimen fiscal especial que presenta el PP.

Esta propuesta, «más ambiciosa», incluye un IVA diferenciado para Baleares. La propuesta también incluye medidas fiscales para la industria cultural. La suma de las dos propuestas comportaría un total de 1.000 millones en beneficios fiscales para las empresas y autónomos de las Islas.