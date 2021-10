Clara Sanz, secretaria general estatal de Formación Profesional (FP), presidirá este martes desde Palma la reunión online de la Comisión de FP de la Conferencia Sectorial de Educación, en la que participarán los directores generales de todas las comunidades autónomas.

¿Qué cambios va a traer la nueva ley estatal?

—Va a suponer una revolución. Venimos de un sistema que ya no sirve para el siglo XXI. La FP tiene que ser una formación durante toda la vida laboral y para ello tiene que ser ágil, accesible y abierta en cualquier momento al trabajador, la persona desocupada o para quien quiera mejorar su formación o cambiar de sector. Y tiene que estar más vinculada a la empresa. En definitiva, estar al servicio de los trabajadores.

Siempre se habla de la FP como herramienta contra el abandono escolar, como si no tuviera valor por sí misma...

—En unos años, quien no disponga de una cualificación intermedia va a tener muy difícil el acceso al mercado laboral. Por tanto, la FP tiene valor por sí misma. Esa cualificación va a ser el músculo de cualquier empresa para su competitividad y productividad en una economía en cambio constante. La cualificación es el valor añadido del trabajador. La reducción del abandono escolar a través de la FP es importante, pero sólo es una consecuencia, no el objetivo.

Superamos, entonces, la concepción de la FP como opción de segundo nivel.

—Ésa es una concepción española, no europea. La realidad es completamente distinta. Con un desempleo juvenil enorme, las empresas buscan técnicos y no los encuentran. Los titulados de FP de hasta 21 años tienen un desempleo del 7 u 8 %. La FP no sirve en función de si eres buen o mal estudiante, sino en función de lo que te guste hacer. En este curso, hemos superado por primera vez en España el millón de estudiantes de FP. Es la formación que más crece. Todo el mundo puede cursar el Bachillerato, pero eso ya no tiene que ser lo normal. Lo normal es seguir formándose. No hay vías de primera o segunda. Tiene que haber vías de excelencia. La FP te abre las puertas del empleo y del itinerario académico que tú quieras.

Hay más información respecto a la FP...

—Cuando somos estudiantes, los centros nos llevan a granjas escuela, pero no a ver empresas. Hay que descubrir el abanico de posibilidades que ofrece la FP, con más de 200 titulaciones, desde la vitivinicultura a la ciberseguridad. No eliges lo que no conoces.

La ley va a extender la FP dual, ya implantada en Balears...

—No existe FP de calidad sin empresas y éstas van a participar en la formación de alumnos y profesores. La oferta de FP tendrá carácter dual. Un mínimo del 25 % de la formación tendrá lugar en las empresas, con contrato. Y las empresas se van a beneficiar porque el estudiante les va a traer la innovación. Las becas desaparecerán en un período transitorio.