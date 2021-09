El acuerdo sobre el REB frustra la reprobación del Parlament a Montero

El PP acusó al Govern de ir por libre a la hora de planificar la gestión de los fondos europeos. Su portavoz, Antoni Costa, indicó que «Armengol quiere presentarlos esta semana de manera unilateral» y recordó que «quizá corresponda ejecutarlos a otro gobierno». La tesis del PSIB es que el Partido Popular es el único partido que no se ha sumado a las reuniones donde sí están los otros partidos y los agentes sociales. Guasp (Cs) opina que el PP no está en lo cierto cuando dice que no se han discutido.