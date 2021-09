La actual secretaria general del PSIB y presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado este sábado, durante la reunión del Consejo Político de los socialistas, su candidatura para «seguir siendo la secretaria general de la formación».

Según ha informado el PSIB-PSOE en una nota de prensa, el Consejo Político de la formación, máximo órgano de decisión entre congresos, ha convocado este sábado el 14 Congreso del partido, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de noviembre en la Fábrica Ramis de Inca y al que la actual secretaria general de la formación, Francina Armengol, ha anunciado que se presentará a la reelección.

«Tengo una ilusión enorme por seguir siendo la secretaria general del PSIB-PSOE, porque me siento muy orgullosa de ser socialista», ha expuesto Armengol, un sentimiento que «siente ahora más que nunca, porque, tras lo que se ha visto, está claro que si los socialistas no hubieran gobernado, la gente lo habría pasado infinitamente peor».

En este sentido, Armengol se ha comprometido a seguir trabajando para la ciudadanía de las Islas y en la defensa, especialmente, de los trabajadores y de los más vulnerables. «No podemos desfallecer ni un segundo; hay que ser más fuertes que nunca y trabajar más que nunca por la gente, de forma compartida, con ilusión y capacidad».

«Somos un partido con 140 años de historia y que tiene muy claro que nació para defender a los más vulnerables, a los trabajadores y para apostar por la recuperación justa», ha enfatizado Armengol, remarcando que «el partido es el instrumento que permite a los socialistas servir a los ciudadanos».

La secretaria general también ha querido agradecer «el trabajo inmenso de los compañeros que la han acompañado en la ejecutiva y del Consejo Político que este sábado se disuelve» y ha destacado el hecho de que el PSIB sea «un partido fuerte y tranquilo que ha conseguido paz interna y paz social, que es lo mejor que se puede tener y que permite seguir adelante con las políticas necesarias para la ciudadanía de Baleares».

14 congreso del PSIB-PSOE

Con la convocatoria este sábado del 14 Congreso del PSIB-PSOE, los socialistas de Baleares avanzan con el proceso de debate y reflexión que suponen estas citas y que hace meses que se ha comenzado en el seno del partido, primero con el proceso 'Horitzons de futur' y después con la redacción de la Ponencia Marco, que esta jornada ha explicado al Consejo Político su coordinador, el diputado Pere Joan Pons.

«Tenemos una base sólida que emana de lo que hemos planteado en nuestro programa electoral», ha explicado Armengol, resaltando la oportunidad que significa el congreso para «plantear propuestas de futuro que apunten hacia la valentía que siempre ha caracterizado a los socialistas para avanzarse a los problemas y pensar en el largo plazo».

Con la presentación de la Ponencia Marco ahora se abrirá un periodo para que las agrupaciones hagan sus aportaciones al documento. Por este motivo, la secretaria general ha pedido a la militancia «ser valientes y capaces de debatir y sacar adelante las políticas ilusionantes que necesita la ciudadanía» y que «se vuelva a soñar las islas que se quieren hasta el 2030 o 2050, desde el debate, el consenso, el rigor y la capacidad de apertura, invitando a participar a todo el mundo que tenga cosas que decir».

Más a corto plazo, Armengol ha alentado la militancia a continuar «convenciendo a la ciudadanía de que es necesario seguir apostando por este proyecto, que da garantías de igualdad de oportunidades, que defiende el interés general y que apuesta por los servicios públicos para seguir gobernando en el año 2023».

La recuperación de Baleares

Armengol, durante su intervención, ha repasado también la gestión hecha desde las instituciones y ha agradecido la tarea de todos los socialistas, tanto de los que están gobernando como de los que están en la oposición, y les ha pedido seguir haciendo políticas en defensa de quien más lo necesite. «Es el sello socialista», ha dicho, recordando que «mientras haya una persona vulnerable que necesita la ayuda de un socialista, siempre habrá un socialista con capacidad de darle la mano».

Específicamente, la socialista ha defendido la necesidad de aumentar los salarios. «Hemos estado junto a los empresarios y hemos conseguido la recuperación; ahora es momento de aumentar los salarios y hacer justicia a los trabajadores de las Islas, que son los que realmente se han sacrificado», ha expuesto.

Asimismo, la secretaria general de los socialistas de Baleares ha puesto de relieve la oportunidad que suponen para las Islas los fondos europeos, para hacer frente a los retos que tiene por delante la comunidad autónoma, y ha realzado el «hito histórico» logrado esta misma semana con la firma del factor de insularidad, «después de mucha lucha».

«Por primera vez, un Gobierno de España está haciendo justicia con Baleares, y que ahora todo el mundo quiera ser el padre o la madre de la cifra, demuestra que lo hemos hecho muy bien», ha enfatizado Armengol.

Finalmente, Armengol ha criticado que el PP no se haya querido sumar al Pacto de Reactivación de Baleares. «Desgraciadamente, el partido mayoritario de la oposición no ha sido capaz de hacer una propuesta en positivo ni de querer trabajar en el Pacto de Reactivación; no ha estado a la altura de la circunstancia tan compleja que se ha vivido».