Josep Rull (Terrassa, 1968) fue nombrado conseller de la Generalitat de Catalunya por Carles Puigdemont en 2016 y cesado el 27 de octubre de 2017 mediante el artículo 155. Condenado a diez años y medio de cárcel, es uno de los presos del ‘procés’ que el Gobierno indultó recientemente, aunque la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos sigue vigente. Anoche presentó su libro 1 dia d’octubre i 2 poemes en Can Alcover y esta tarde hará lo mismo en el Conservatori de Manacor a las 20 horas.

Empecemos por el libro. ¿Qué explica en 1 dia d’octubre i 2 poemes?





—Es un testimonio directo y absolutamente subjetivo de cómo vivía desde el 1 de Octubre hasta el día que nos comunicaron la sentencia. Explico cómo vivimos el 1 de octubre, por qué se hizo la declaración de independencia y por qué no se desplegó, el proceso judicial, la cárcel... Pero es un libro que habla de un nosotros, de un nosotros país, que se sintió nación como nunca. Y es también una apelación a la esperanza. De hecho, el subtítulo dice quan l’esperança venç la por. Porque estoy convencido de que el sacrificio no ha sido en vano, la semilla de la libertad es vigorosa y germinará con fuerza. Que valió la pena.

¿Por qué valió la pena?



—Le pondré tres razones. Por el patrimonio inmaterial que supone el 1 de Octubre: a cuántas naciones no les gustaría tener uno.

¿Pero ustedes se esperaban esta respuesta de los catalanes al defender el referéndum?



—No. Ese día vencimos el miedo. El Estado español debía imaginarse que ante su despliegue de medios se encontraría un pueblo atemorizado, pusilánime.



Había más nación de lo que ustedes esperaban.



—Había una combinación extraordinaria de nación y democracia, como vimos el 3 de octubre.

Ha dicho que explicaría en tres razones por qué valió la pena.



—Sí, la primera era que qué nación no quisiera tener un 1 de Octubre en su imaginario colectivo. La segunda, que ahora ya sabemos que hay tras el muro. El ‘España no será capaz de’ ha quedado desmentido; es capaz de todo, y subrayo todo, para garantizar su integridad territorial. O lo de ‘Europa no permitirá que’. Ahora sabemos que una parte de Europa se ha quedado indiferente pero ha habido otras expresiones interesantes: las justicias alemana o belga, por ejemplo. Ahora podemos configurar una hoja de ruta solvente que nos permita culminar el ‘procés’. Y la tercera razón: todos los jóvenes que estuvieron detrás del 1 de Octubre o de la sentencia. Valía la pena solo para mantener a los jóvenes en la causa.

Decía que no sabían que había tras el muro, pero la historia de España es la que es. ¿Acaso fueron ingenuos?



—No. Creo que los demás países de la UE se sintieron incómodos en la utilización de la violencia desbocadísima del 1 de Octubre. Al fin y al cabo hemos visto la debilidad de España. Canadá y el Reino Unido, más fuertes, sí pactaron un referéndum.

¿Qué explica de la cárcel?



—Sobre todo notamos la diferencia entre las prisiones castellanas, que básicamente son un aparcamiento de personas, y las catalanas, que trabajan la reinserción con intensidad. Otra cosa es la relación con los presos castellanos, con los que estuvimos muy bien: salimos con aplausos de la cárcel de Estremera.

¿Recibieron cartas de mallorquines?



—Muchísimas. Después de Catalunya, de dónde recibimos más cartas, con mucha diferencia, es de Mallorca, 300 o 400 como mínimo. De muchísima gente, de Ciutat y de la Part Forana, de organizaciones y de particulares. Venimos a agradecérselo.