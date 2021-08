El Govern balear se ha ofrecido al Gobierno central para acoger a mujeres y niñas de Afganistán en calidad de refugiadas o solicitantes de asilo y poder «contribuir a garantizar su vida y su integridad», según una resolución aprobada por el Consell de Govern.

El ejecutivo balear ha realizado la propuesta ante «la situación desoladora a la que se enfrentan las mujeres y niñas en Afganistán después de la ocupación del país por parte de los fundamentalistas talibanes y la instauración de la Sharia o ley islámica que vuelve a poner en situación de sumisión total a las mujeres», ha informado en un comunicado.

La resolución insta al Gobierno de España a proponer la reunión del Consejo Europeo para acordar de forma inmediata la activación rápida del «Mecanismo de Solidaridad», acordando medidas temporales extraordinarias para hacer frente a la causa de fuerza mayor en el ámbito de la migración y asilo de las afganas.

Avui ens hem oferit a l'Estat per acollir refugiats d'Afganistan, amb especial atenció a dones i nineshttps://t.co/3kHMwbJ0ZD — Govern de les Illes Balears (@goib) August 16, 2021

El Govern pide al Gobierno español su intervención para contribuir a garantizar la vida y la integridad que tanto peligra para las mujeres de Afganistán.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido al Gobierno que lidere la lucha por la igualdad de mujeres y hombres y contra las vulneraciones de derechos humanos y propongan la reunión urgente del Consejo de la Unión Europea, para «el cumplimiento efectivo del artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

La intención es garantizar el asilo de las mujeres afganas que lo pidan sin más requisito que pertenecer a ese país.

A la vez, el Govern balear se ha puesto a disposición del Gobierno para recibir a refugiadas o solicitantes de asilo, una propuesta que refuerza los acuerdos ya existentes de acogida de toda la población afgana que se encuentra en riesgo de persecución o de violación de derechos humanos.

El Govern relata que, después de veinte años de una democracia incipiente en que las mujeres han conquistado derechos como el de la educación o el acceso a la universidad; la libertad de ir solas por la calle o conducir, se ha visto truncada en 2021 por los talibanes que han ocupado por completo Afganistán y han restaurado el estado de terror hacia las mujeres que había hasta 2000.

Según el Govern, ya han empezado los matrimonios con niñas de ocho años, violaciones colectivas y la prohibición de ir a la escuela y la universidad. No pueden salir de casa sin ir acompañadas de un hombre de la familia (mahram); ni pueden andar solas, ir en bicicleta y en moto, taxi o autobús donde no haya separación de hombres y mujeres.

Ningún hombre que no sea pareja o pariente puede ver su cara por lo que tienen que llevar burka, ningún médico hombre puede explorarlas, no pueden hablar en voz alta en público ni hacer deporte.

El Govern señala que la vulneración de estas prohibiciones está castigada con violaciones, torturas, latigazos públicos, lapidaciones públicas y fusilamientos.

Durante 2021, en las zonas talibanas han sufrido muerte violenta 219 mujeres y 468 menores, mayoritariamente niñas, según el ejecutivo autonómico. Se calcula que en 2019 (último año del que se tienen estadísticas), de una población total de 38.040.000 personas, 18.512.029 eran mujeres, y por ahora están en condición de esclavitud.