Mallorca ha rozado este miércoles los 40º y aún no ha llegado lo peor de la ola de calor, que está previsto para el fin de semana. El portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, Bernat Amengual, ha informado que el mercurio ha llegado a los 39,3º en Llucmajor. En este sentido, ha precisado que se han superado las previsiones iniciales.

En el resto de la Isla las temperaturas no han sido tan altas, aunque también ha hecho bastante calor. En Lluc se ha llegado a los 38, «un valor muy alto para esta zona» y en la UIB se han registrado 37,3º. La pasada noche también ha sido muy calurosa y ha llegado a ser tórrida en muchos puntos; en Palma no se ha bajado de los 27,3º.

Amengual ha recordado que la ola de calor irá a más y las temperaturas irán subiendo a medidas que se acerque el fin de semana. Este jueves se prevé llegar a los 38º en el interior de Mallorca, donde se ha activado alerta naranja. En el resto de Mallorca se esperan máximas de 36º y el nivel de aviso es amarillo.

El viernes volverán a subir las temperaturas y en el interior y el sur se llegará a los 39º, por lo que la Aemet ha activado alerta naranja. En el resto de la Isla hay aviso amarillo, por máximas de 36º.

Només ha fet començar. 🥵🌡️

Propers dies de temperatures extremadament altes.

Només ha fet començar. 🥵🌡️

Propers dies de temperatures extremadament altes.

Les mínimes que no baixaran dels 25 ºC i les màximes superaran els 40ºC. ⚠️🟠AVÍS TARONJA per temperatures altes a partir de demà dijous. Dilluns podria arribar el canvi.

El sábado y el domingo serán los peores días de esta larga ola de calor y el pronóstico indica que se podrá llegar a los 40º-41º. En el caso de confirmarse se activará la alerta naranja; si se llegase a los 42º sería necesario activar la alerta roja.

Durante estos días se prevé que las noches también sean muy calurosas. En concreto, serán tropicales, ya que no se bajará de los 20º; e incluso tórridas especialmente en las zonas costeras, puestos que el mercurio no bajará de los 25º, incluso podría no hacerlo de los 27º-28º en algunas zonas.

Fin de la ola de calor

La próxima semana arrancará con un descenso de temperaturas, que el lunes será más notable en el interior y norte de Mallorca; las máximas previstas son de 35º. El sur tendrá que esperar al martes para notar este descenso térmico. «La bajada de temperaturas será general el martes», concluye Amengual.