El alcalde de Palma, José Hila, ha asegurado que es un «lujo» para Palma que la Familia Real pase sus vacaciones en la ciudad todos los veranos. «Para nosotros es un honor que el Rey visite Palma, una ciudad que conoce desde pequeño, y que quiera repetir es un lujo para nuestra ciudad y espero que sea así por muchos años», ha dicho tras ser recibido en audiencia por don Felipe. «Le he invitado a que disfrute de la ciudad y a que descanse», ha añadido. «Para nosotros es muy importante que el Rey venga a Palma por lo que su presencia nos da como imagen. Yo siempre se lo agradezco», ha insistido.

El alcalde ha destacado que la situación de Palma es mejor que la de hace un año y que el Rey también lo ha notado. «El cambio a mejor se percibe porque venimos de cero. En el aeropuerto ha notado bastante movimiento. La situación ha ido mejorando, pero aun nos queda camino por recorrer», ha dicho. Hila ha destacado que Mallorca tiene más turistas que otras zonas «y él se da cuenta de que vamos un poco mejor, pero todavía hay muchas personas que lo pasan mal».

Hila ha destacado la importancia de que se celebren festivales en Palma como el Atlántida porque da una imagen exterior ligada a la cultura. «Una de las apuestas como ciudad es la cultura y tener como aliado al Atlántida es importante por la presencia en Palma de estrellas del cine», ha señalado. Ha valorado que sea «un escaparate de lujo» porque cada año va cobrando más fuerza que el anterior.

El alcalde ha conversado con el Rey sobre el problema de la vivienda. «Le he explicado que considero que la vivienda debe ser como la educación y la sanidad, con una presencia muy importante de la vivienda pública», ha dicho. Ha recalcado que en estos momentos la vivienda es privada, está en el mercado libre, y no hay la parte pública para los jóvenes, las personas mayores o quienes se quedan en paro. «Propongo que se haga de la vivienda una política pública como la sanidad o la educación: que se construya vivienda pública hasta que tengamos un porcentaje importante para las personas que no tienen otra alternativa», ha enfatizado.