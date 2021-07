El virus vuelve a llamar a las puertas de las residencias

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha reconocido este martes en el Parlament que «desgraciadamente los contagios de las últimas semanas han conseguido entrar en las residencias» de mayores de Baleares. Pese a que el 95% usuarios y 90% de trabajadores de estos centros están vacunados, la alta incidencia del coronavirus en las Islas se hace notar también en las residencias con un total de 58 usuarios infectados y 48 trabajadores con diagnóstico confirmado, según datos facilitados por el Servei de Salut.

La situación epidemiológica actual nada tiene que ver con la que impactaba contra las residencias de mayores al inicio de la pandemia y difiere mucho con la registrada entre febrero y junio de este año. A finales del mes de diciembre arrancaba la vacunación contra la COVID-19 en estos centros y, después de meses muy duros, febrero ofrecía quizá uno de los datos más esperados: residencias libres de COVID-19 y ninguna víctima moral a causa de la enfermedad.

Este martes se cumplen siete meses desde que arrancó la vacunación contra el coronavirus en España y las autoridades de Baleares recuerdan que «la vacuna no protege al 100%, pero evita la transmisión en un 85,5% y las hospitalizaciones en un 94%». La protección no es total, y de hecho ya hay casos de vacunados con pauta completa que han vuelto a infectarse. Es por ello que las autoridades piden a los inmunizados que no se relajen en el cumplimiento de las medidas.

En estos momentos en Baleares hay 58 usuarios de residencias afectados, un dato que no se registraba desde hace meses. En Mallorca la residencia con más afectados es Huialfàs, donde hay 15 usuarios positivos; 14 de ellos están hospitalizados y uno de ellos falleció por causas ajenas a la COVID-19). Además hay 6 trabajadores infectados. Además, hay otras dos residencias y trabajadores afectados. El total de usuarios de residencias ingresados en Mallorca por la COVID-19 asciende a 16.

En Ibiza la situación de las residencias es algo más complicada, especialmente por el brote en Sa Residència, con 32 usuarios positivos, 8 de ellos hospitalizados y dos personas fallecidas este pasado fin de semana. Además hay 9 trabajadores infectados. Cabe señalar que los positivos se detectaron tras un cribado semanal realizado entre los profesionales no vacunados.

La residencia Can Blai de la mayor de la pitiusas también ha notificados tres positivos entre usuarios que se encuentran hospitalizados. Asimismo Cas Serres tiene un usuario y profesional con infección activa.

En Menorca, también hay cuatro usuarios de la residencia Santa Rita hospitalizados.

En este punto de la pandemia y medio año después de que se comenzara a vacunar a la población más golpeada, los mayores, no hay todavía estudios definitivos que confirmen cuánto durará la inmunidad generada por la vacunación. Las autoridades sanitarias señalan que algunos de los fármacos podrían generar anticuerpos al menos durante los seis meses posteriores a la inoculación de la pauta completa. ¿Estarían los mayores alcanzando este punto?, ¿Estaríamos a las puertas ya de necesitar un refuerzo de la vacunación?

Siguiendo en este sentido, la convivencia con el virus no ha cesado y los mayores, ahora están más expuestos, después de que las residencias se abrieran y los usuarios pudieran tener contacto con el exterior tras muchos meses aislados.