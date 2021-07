Las vacunas son eficaces pero no infalibles. Por poner el ejemplo del suero de Pfizer, una doble pauta completa previene más de un 90 % las hospitalizaciones por COVID-19 (también ante la variante Delta) pero no es 100 % eficaz. En estos porcentajes se cuela el caso de un médico de Atención Primaria de la comarca de Llevant que ingresó la semana pasada en la UCI del hospital Son Espases pese a tener la doble pauta de vacunación. Algo «esperable», como reconoce el portavoz del comité de enfermedades infecciosas, Javier Arranz.

«Evidentemente, puede haber personas con la vacuna completa que se infecten; que puedan ingresar, aunque sean menos, y que puedan llegar a UCI», explica. Sin embargo, este experto señala varios estudios que relacionan los casos más graves con otras enfermedades de base, como son la hipertensión o la diabetes. Otro de los motivos, «es que no desarrollen una inmunidad suficiente, normalmente porque son personas de más edad o inmunodeprimidas», aunque también puede darse el caso en gente sana.

Lo cierto es que, pese a alguna excepción esperable como es la de este médico cuyo estado es estable, la mayoría de los ingresados con COVID-19 en las UCI de Balears no están vacunados. El doctor Arranz no se atreve a tildarlos de negacionistas como ha hecho el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, en referencia a los casos de su comunidad. «Los motivos pueden ser varios... O no les ha llegado el turno, o son de la franja de 40 o de 60 años que a lo mejor la cobertura vacunal no es la que nos gustaría...».

Respecto a aquellas personas infectadas pero que no requieren ingreso hospitalario, el 39,1 % tenían al menos una dosis de la vacuna, lo que refuerza la importancia de inmunizarse pues con el suero no desarrollaron de forma grave la enfermedad.

Con las cifras sobre la mesa, de los 3.173 contagios que se detectaron a lo largo de la semana pasada en Balears, 334 tenían la pauta completa de vacunación (un 10,52 %) y otros 558 se habían puesto una primera dosis (el 24,46 %). En las estadísticas se observa un incremento de contagios entre vacunados respecto a las dos semanas anteriores. Del 28 de junio al 4 de julio se infectaron 1.794 personas de las Islas, de las que 128 tenían la pauta completa de vacunación y 172 al menos una dosis. Es decir el 20 % de los contagiados, llevaban al menos una dosis.

El doctor Arranz insiste: ninguna vacuna protege al 100 %. La evolución de la pandemia por COVID-19 ahora es más equiparable a la de la gripe que hace un año. «Nos vamos aproximando a un proceso similar. Tenemos vacuna pero no cubre a todos, al final el mensaje es que disminuye la letalidad y los ingresos y por eso hay que ponérsela», concluye este especialista.

Como con la gripe. Cada año se ven casos de gripe en gente vacunada porque la cobertura no es del 100 %; con la COVID-19 pasará algo similar, pese a que la eficacia es muy alta. Foto: TERESA AYUGA