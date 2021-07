Un total de nueve migrantes llegados en patera y que deberían estar confinados y cumplir diez días de aislamiento al haber estado en contacto con cuatro compatriotas que dieron positivo en COVID campan a sus anchas por Palma. A estas personas se les comunicó su puesta en libertad a última hora del domingo y decidieron abandonar las instalaciones policiales ante la negativa de dormir una noche más en la rampa del garaje de la Jefatura de Policía Nacional.

Desde la una de la madrugada de este domingo y a lo largo de 24 horas, la treintena de migrantes que llegaron en patera a Mallorca el sábado por la tarde permanecieron agolpados en el suelo del garaje de la Policía Nacional desamparados por el Govern. Se da la circunstancia de que cuatro de ellos dieron positivo en COVID-19 y el resto debía permanecer confinado y en aislamiento.

A última hora del domingo, 20 personas fueron reubicadas en diferentes hospitales y hoteles, pero no en el hotel COVID Bellver de los estudiantes. Los once restantes, no tenían lugar digno donde pasar la noche y la conselleria de Sanitat no daba ninguna solución. Es más, desde la Jefatura de Policía se solicitaba a los responsables de sanidad que les enviaran un decreto para tener soporte legal y poder retener en contra de su voluntad a los migrantes en dependencias policiales hasta que se encontrara una ubicación digna.

Finalmente, el Govern no quiso realizar el decreto y no quedó más remedio que poner a los 11 migrantes en libertad. Con ayuda de un intérprete se les informó que estaban libres y que se podían marchar. Pero se les ofreció pasar la noche en el garaje. Nueve de ellos, decidieron marcharse por Palma y buscarse la vida por sus propios medios, a pesar de que estaban incumpliendo el aislamiento y confinamiento establecido. Los otros dos restantes, decidieron quedarse y pasar la noche en Jefatura, conscientes de que no querían poner en riesgo a la población en caso de que fueran portadores.

A las 12.30 horas de este lunes, el Govern ha decidido que los dos migrantes que aún quedaban en Jefatura fueran trasladados hasta el hotel COVID (Palma Bellver) donde está previsto que cumplan la cuarentena junto a los grupos de estudiantes del megabrote.